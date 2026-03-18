元NMB48でモデルの上西怜（24）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。コスプレショットを投稿した。

「4月2日発売 ＃上西怜コスプレ写真集『＃れーちゃんこれくしょん』表紙＆先行カット第二弾 公開されました」と報告。胸の谷間からおなかまでが大胆に開放された赤のチャイナドレス姿や、ビンクのドット柄ランジェリー姿、白髪のバーテンダー姿、銭湯でのチェック柄ビキニ水着姿などを公開した。

さらに「まだまだ、、いろーーーーんなコスプレしました！！一冊でいろんな私を見ていただけます」とつづり、「5月には大阪・東京でお渡し会もあります 初めてのチェキ会だったり、イベント盛りだくさんとなっています！ お会いできるの楽しみにしています」と伝えた。

ファンやフォロワーからも「エロかわ過ぎるわぁ…」「ハイパーかわいい」「めちゃめちゃ最上級にお似合い」「可愛いとセクシーのハイブリッド」「ナイスバディ」「これはドキドキ」「悩殺」「癒やされます」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRWのランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡り。好きな食べ物はオムライス、グラタン。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。