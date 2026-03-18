ゴルフスイングの理想のアドレスを作る臍下丹田に氣を鎮める方法とは！？【スウィングの真髄/辻村明志】

ゴルフスイングの理想のアドレスを作る臍下丹田に氣を鎮める方法

臍下丹田に氣を鎮め、重い体をつくる

合氣道を始めとする武道には、構えの基本として古くから「重みは下」という極意が伝えられてきました。荒川先生が私にやってくださった実験は、その極意をわかりやすく伝えるためでした。

荒川先生の弟子である王さんが一本足で構えると、押しても引いても、体当たりしても、微動だにしなかったそうです。

まさに重みが下の不動の構えであり、これはチーム辻村が追い求めるゴルフスウィングの理想のアドレスでもあります。

では、どのように不動の構えをつくったらいいのでしょうか。

先ほどの実験で小指にあたるのが、人間の体では臍下丹田です。ここはおヘソの一寸(約3センチ)下のお腹の中、筋肉のない部分で、古くから東洋医学では心身の活力の源である精気、英気が集まる場所とされてきました。

つまり、ここに氣を集め、鎮めることにより、重みが下になって初めて体を重く使うことができる、というわけです。

荒川先生の言葉を借りれば、「不動の形をつくるとは、臍下丹田に氣を鎮めること」と、いうことになります。

さらに先生は、「最近の人は怒るとすぐに頭にきたとかキレるという。それは氣が、上がっているからだ。

昔の人は腹が立つといったのは、意識が腹にあるからだ。もっとも氣が臍下丹田に鎮まっていれば、腹が立つこともない」

ゴルフにおいても短気は損気。一打一打に一喜一憂するのは、臍下丹田に氣が鎮められていない証拠です。

臍下丹田に氣を鎮める方法として、ペットボトルの水を飲むとき、水が口から食道を通って胃に伝わり、そこからさらに下奥底にスッと落ちるようなイメージで飲んでみたらいいでしょう。

試合中、私が指導する選手たちが水を飲むのは、喉が乾いているからだけでなく氣を鎮めているのです。

【出典】『ゴルフのトップコーチが教えるスウィングの真髄』著者：辻村明志