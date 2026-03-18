『仕事ができる人が、「プロジェクトの最初」に必ずやる“たった1つのこと”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。AI時代の組織で必要とされるのは「スキルがある人」ではなく、社内や社外と上手に協力できる「協調性がある人」だと言われている。「チームで働くコツがわかった」「仕事仲間との関係性が良くなった」と話題の一冊から、「他者と協力して結果を出すためのコツ」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

うまくいかないプロジェクトに共通する問題

プロジェクトが停滞するチームには、ある共通点があります。

それは、参加メンバーがそれぞれ別の方向を見ていることです。

例えば、こんな状況です。

「このプロジェクトって、何を目指しているんでしたっけ？」

「とりあえず言われたことをやっています」

「この取り組みが会社にとって何の意味があるのか、正直よくわからない」

こうした状態のまま仕事を進めると、意思決定が遅れたり、関係者の温度差が広がったりします。

結果として、メンバーは動きづらくなり、プロジェクトは前に進みません。

仕事ができる人は、最初に「ビジョン」を確認する

一方で、仕事ができる人はプロジェクトの初期段階で、必ず「あること」を確認します。

それは、チームが目指すビジョンです。

『チームプレーの天才』でも、次のように説明されています。

共創。すなわち、他者と共にものごとを進めていくこと。

これをうまく進めるには、チームの全員で同じ景色を見ていく必要があります。

その核となるのが、共通の目的や、ビジョン・ミッション・バリュー、あるいは理念と呼ばれるもの（以降、便宜上これらを総称して「ビジョン」と呼びます）です。これら共創のための拠り所を共有できているかどうかが、チームプレーに大きな影響を与えます。

――『チームプレーの天才』（32ページ）より

プロジェクトには、必ず拠り所となる考え方があります。

それが、ビジョンやミッション、あるいは理念です。

また、同書では、ビジョンは大きく二つのタイプに分けられると書かれています。

一つは、自分たちがゼロから描く「創るビジョン」。

もう一つは、会社や経営陣から示される「与えられるビジョン」です。

どちらのケースであっても、重要なのはメンバー全員がその意味を理解し、納得しているかどうかです。

ビジョンが曖昧なままではチームは動かない

『チームプレーの天才』では、ビジョンが曖昧な状態のままプロジェクトを進めると、次のような問題が起きると指摘されています。

・（あなたが）他者を巻き込めない

・（相手が）関わり方がわからない

・（相手が）気持ちのおき方がわからない

・（組織全体的に）意思決定できない

・（組織全体的に）目指す方向とやっていることのズレを認識／修正できない

――『チームプレーの天才』（34ページ）より

つまり、ビジョンが共有されていないチームは、どれだけ優秀なメンバーが集まっていてもうまくいきません。

だからこそ、仕事ができる人はプロジェクトの最初に、チームにこう問いかけます。

「このチームは、どこに向かっているのか？」

「この取り組みの意味は何なのか？」

もしビジョンが曖昧であれば、そのままにしません。

メンバーと一緒に言葉にし直し、共有し、共感を得るところから始めます。

プロジェクトの成否は、スタート地点でほぼ決まります。

その最初の一歩が、「ビジョンを明確にすること」なのです。