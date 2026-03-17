渡辺美奈代「啓翁桜が満開に！」自宅の桜満開報告
歌手でタレントの渡辺美奈代が15日、オフィシャルブログを更新。自宅で飾っている啓翁桜（けいおうざくら）が満開になったことを報告した。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
この日、「満開」と題してブログを更新すると「我が家 啓翁桜が満開に！」とつづり、自宅に飾った白に近い淡いピンクの花を咲かせた啓翁桜の写真を公開。春の訪れを感じさせる一枚となっている。
渡辺は「葉桜になりつつありますが、、、もう少し楽しめそうです」とコメントし、満開の桜をもうしばらく楽しめそうだとつづった。
この投稿にファンからは「小花の桜癒されますね」「満開に…素敵」「薄桜色の花びら…可愛い」「綺麗」「美奈代さんのそばで桜喜んで咲いていますね」などの声が寄せられている。
渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があり、多くのファンから共感と支持を集めている。
渡辺は「葉桜になりつつありますが、、、もう少し楽しめそうです」とコメントし、満開の桜をもうしばらく楽しめそうだとつづった。
この投稿にファンからは「小花の桜癒されますね」「満開に…素敵」「薄桜色の花びら…可愛い」「綺麗」「美奈代さんのそばで桜喜んで咲いていますね」などの声が寄せられている。