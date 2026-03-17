この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

高須幹弥氏が「【びっくりドンキー】生まれて初めてパインバーグディッシュを食べた感想を話します」を公開した。ハンバーグにパイナップルを合わせるメニューに懐疑的だった高須氏が、びっくりドンキーの「パインバーグディッシュ」を初めて実食し、その予想を覆す味わいに驚愕する様子を伝えている。



休診日に自宅で筋トレを行った高須氏は、ご褒美としてUber Eatsでびっくりドンキーを注文した。選んだメニューは、知人が好んでいるという理由で気になっていた「パインバーグディッシュ」の300gと、味噌汁、そして大サイズの「マーメイドサラダ」だ。食べる前の高須氏は、「ハンバーグの上にフルーツなんておかしい」「いちご大福並みのミスマッチ」と語り、パイナップルのトッピングを「邪道」だと断言していた。



しかし、ハンバーグソースをかけ、パイナップルを添えたハンバーグを一口頬張ると、高須氏の表情は一変。「めちゃめちゃ美味いやん」と驚きの声を上げた。高須氏はその味わいについて、「ハンバーグの脂っこさが、パイナップルの酸味とジューシーな甘みで中和される」と表現。さらに、「逆に肉の旨みを引き立てる役割がある」という説を展開し、パインとハンバーグの相性の良さを熱弁した。



パインバーグの魅力にすっかり取り憑かれた高須氏は、「パイナップルを倍ぐらい乗せたい」と語り、黙々と箸を進めた。イカリングやエビが乗ったマーメイドサラダにも満足げな様子を見せつつ、「半世紀生きてきて初めて知った」と、これまでの食わず嫌いを悔やんだ。



高須氏は「これほど美味しい料理の存在に気づかなかった」と振り返り、「騙されたと思って一度食べてみてほしい」と視聴者に提案した。メニュー選びで保守的になりがちな読者にとっても、新たな味覚に出会うきっかけとなるレビュー動画となっている。