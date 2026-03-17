美容外科医・高須幹弥氏が「めちゃめちゃ美味い」と絶賛！食わず嫌いを後悔するパインバーグの魅力
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高須幹弥氏が「【びっくりドンキー】生まれて初めてパインバーグディッシュを食べた感想を話します」を公開した。ハンバーグにパイナップルを合わせるメニューに懐疑的だった高須氏が、びっくりドンキーの「パインバーグディッシュ」を初めて実食し、その予想を覆す味わいに驚愕する様子を伝えている。
休診日に自宅で筋トレを行った高須氏は、ご褒美としてUber Eatsでびっくりドンキーを注文した。選んだメニューは、知人が好んでいるという理由で気になっていた「パインバーグディッシュ」の300gと、味噌汁、そして大サイズの「マーメイドサラダ」だ。食べる前の高須氏は、「ハンバーグの上にフルーツなんておかしい」「いちご大福並みのミスマッチ」と語り、パイナップルのトッピングを「邪道」だと断言していた。
しかし、ハンバーグソースをかけ、パイナップルを添えたハンバーグを一口頬張ると、高須氏の表情は一変。「めちゃめちゃ美味いやん」と驚きの声を上げた。高須氏はその味わいについて、「ハンバーグの脂っこさが、パイナップルの酸味とジューシーな甘みで中和される」と表現。さらに、「逆に肉の旨みを引き立てる役割がある」という説を展開し、パインとハンバーグの相性の良さを熱弁した。
パインバーグの魅力にすっかり取り憑かれた高須氏は、「パイナップルを倍ぐらい乗せたい」と語り、黙々と箸を進めた。イカリングやエビが乗ったマーメイドサラダにも満足げな様子を見せつつ、「半世紀生きてきて初めて知った」と、これまでの食わず嫌いを悔やんだ。
高須氏は「これほど美味しい料理の存在に気づかなかった」と振り返り、「騙されたと思って一度食べてみてほしい」と視聴者に提案した。メニュー選びで保守的になりがちな読者にとっても、新たな味覚に出会うきっかけとなるレビュー動画となっている。
休診日に自宅で筋トレを行った高須氏は、ご褒美としてUber Eatsでびっくりドンキーを注文した。選んだメニューは、知人が好んでいるという理由で気になっていた「パインバーグディッシュ」の300gと、味噌汁、そして大サイズの「マーメイドサラダ」だ。食べる前の高須氏は、「ハンバーグの上にフルーツなんておかしい」「いちご大福並みのミスマッチ」と語り、パイナップルのトッピングを「邪道」だと断言していた。
しかし、ハンバーグソースをかけ、パイナップルを添えたハンバーグを一口頬張ると、高須氏の表情は一変。「めちゃめちゃ美味いやん」と驚きの声を上げた。高須氏はその味わいについて、「ハンバーグの脂っこさが、パイナップルの酸味とジューシーな甘みで中和される」と表現。さらに、「逆に肉の旨みを引き立てる役割がある」という説を展開し、パインとハンバーグの相性の良さを熱弁した。
パインバーグの魅力にすっかり取り憑かれた高須氏は、「パイナップルを倍ぐらい乗せたい」と語り、黙々と箸を進めた。イカリングやエビが乗ったマーメイドサラダにも満足げな様子を見せつつ、「半世紀生きてきて初めて知った」と、これまでの食わず嫌いを悔やんだ。
高須氏は「これほど美味しい料理の存在に気づかなかった」と振り返り、「騙されたと思って一度食べてみてほしい」と視聴者に提案した。メニュー選びで保守的になりがちな読者にとっても、新たな味覚に出会うきっかけとなるレビュー動画となっている。
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