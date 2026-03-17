重盛さと美、ミニ丈オーバーオールの“春コーデ”に反響「可愛すぎるって」「足綺麗!!」
歌手でタレントの重盛さと美（37）が16日、自身のインスタグラムを更新。ミニ丈のオーバーオールを取り入れた“春コーデ”を披露し、反響を集めている。
【全身ショット】「可愛すぎるって」「足綺麗!!」ミニ丈春コーデで美脚まぶしい重盛さと美
重盛は「小学生みたいな日」とつづり、ハートや絵文字を添えて投稿。ベージュのキャップに赤×ピンクのボーダーカーディガン、デニム素材のミニ丈オーバーオールを合わせたカジュアルな装いで、アイスクリームを手にしたショットなどを公開した。
投稿では、ベンチに座ってアイスをほお張る姿をはじめ、カメラ目線の接写、ウインクしたおちゃめな表情、バッグに付けたチャームのアップ、屋外でポーズを決めた全身ショットなど複数枚を掲載。春らしい軽やかなコーデと、重盛のキュートな雰囲気が印象的な内容となっている。
コメント欄には「可愛すぎるって」「足綺麗!!」「コーデの合わせ方が可愛すぎます」「最高可愛い」「やっぱりかわいい」「さと美ちゃんっぽい」などの声が寄せられている。
【全身ショット】「可愛すぎるって」「足綺麗!!」ミニ丈春コーデで美脚まぶしい重盛さと美
重盛は「小学生みたいな日」とつづり、ハートや絵文字を添えて投稿。ベージュのキャップに赤×ピンクのボーダーカーディガン、デニム素材のミニ丈オーバーオールを合わせたカジュアルな装いで、アイスクリームを手にしたショットなどを公開した。
コメント欄には「可愛すぎるって」「足綺麗!!」「コーデの合わせ方が可愛すぎます」「最高可愛い」「やっぱりかわいい」「さと美ちゃんっぽい」などの声が寄せられている。