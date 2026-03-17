Penthouseが3月16日(月)、日本武道館でのワンマンライブ＜Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”＞を開催した。

この公演は、自身最大規模となる約10,000人キャパでの敢行。今のPenthouseが届ける記念すべきライブを見るためファンが全国から駆けつけ、チケットは全席即日ソールドアウトを記録。平日開催にも関わらず多くの観客が訪れた特別な1日となった。

武道館ならではの大画面モニター映像演出は、ベースの大原拓真が制作・監修。ライブステージはサポートミュージシャン含む17人の豪華編成で、2021年メジャーデビューからの代表曲メドレー8曲や、リリース前の新曲「一二三」を含む全24曲を演奏。ホーンセクションやゴスペルが印象的なPenthouseが得意とする“ライブ映え”楽曲を揃え、細部までこだわりを持たせた1日限りのセットリストは観客を大いに沸かせた。セットリスト中盤では、Penthouseファンにはお馴染みの“Cateen’s time”を披露。角野隼斗×浪岡真太郎によるディープ・パープルの「Smoke on the Water」、角野隼斗×大島真帆によるPenthouseのバラードソング「花束のような人生を君に」はそれぞれ会場の雰囲気を一気に変えるほど圧巻のステージとなった。

さらに当日はU-NEXTでの独占生配信も行われ、SNS上ではウォッチパーティーも開催。会場と配信どちらからも同じ瞬間を共有しながらライブの熱気が届けられ、”#Penthouse武道館” のハッシュタグがSNS上でトレンド入りするなど、大きな盛り上がりを見せた。

＜Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”＞の模様は、3月20日18:00〜4月3日 23:59までU-NEXTでの見逃し配信が決定している。

そして、満員の公演の最中アンコールMCにて、今夏3rdフルアルバム『Neon Garden』のリリースを発表するとともに、新アーティスト写真を公開。さらに、アルバムを提げた2026年東名阪ホールツアー＜Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”＞の開催も発表。

今回発表となった＜Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”＞は、2026年12月にかけてメンバー6人全員で巡る東名阪ツアー。12月14日(月)大阪・国際会議場メインホールを皮切りに、12月15日(火)名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール、12月17日(木)東京・ガーデンシアターの全3公演を予定している。そして、今回新しく公開された新アーティスト写真は、アルバムおよびツアータイトル”Neon Garden”を彷彿とさせる洗練された鮮やかなビジュアルに仕上がっている。

また、Penthouse初武道館ワンマンライブ開催を記念したCD『By The Fireplace』のビクターオンラインストア事後販売も決定し、数量限定販売がスタート。商品封入特典では、3月25日(水)20:00〜行われる「武道館打ち上げ生配信」が視聴可能だ。

さらに、Penthouseオフィシャルファンクラブ「Pentclub」にて、『Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”』のFC会員限定チケット先行受付がスタート。3月29日(日)23:59までの応募期間となる。

ライブ写真撮影◎田中聖太郎、田中絢子

■『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』

セットリストプレイリスト

https://penthouse.lnk.to/ByTheFireplace_setlist ■【『Penthouse ONE MAN LIVE in 日本武道館 “By The Fireplace”』」

U-NEXT独占生配信（見逃しあり）】

https://video.unext.jp/freeword?query=Penthouse&lc=LIV0000013218

■＜Penthouse ONE MAN LIVE TOUR 2026 “Neon Garden”＞ 12月14日(月)大阪・大阪国際会議場 メインホール

[info]キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00(土日祝以外) 12月15日(火)名古屋・Niterra 日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

[info]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日 12:00〜18:00） 12月17日(木)東京・東京ガーデンシアター

[info]ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日 12:00〜18:00） ＜チケット情報＞

前売 9,500円(税込)

※全席指定 / 未就学児入場不可 ・Penthouseオフィシャルファンクラブ「Pentclub」会員限定先行スタート！

2026年3月16日(月)21:00〜2026年3月29日(月)23:59

https://pentclub.jp/ 詳細はオフィシャルHPをご確認ください。

https://penthouse-tokyo.com/

■3rdアルバム『Neon Garden』

2026年夏頃リリース

■『By The Fireplace』

2026年3月16日(水)発売

Special Edition盤 (CD+Blu-ray) ：NZS-1040 / 6,600円(税込)

通常盤 (CD) ：NCS-3078 / 2,200円(税込) 武道館ワンマンライブ開催記念CD、『By The Fireplace』ライブ終演後のビクターオンラインストアでの事後販売が決定。

詳細・ご購入はこちら→https://victor-store.jp/artist/16258 ■収録内容

【CD】（Special Edition盤・通常盤共通）※全音源、新録バージョンとなります Welcome to the PenthouseLive in This Way…恋に落ちたらFireplace Welcome to the PenthouseLive in This Way…恋に落ちたらFireplace 【Blu-ray】（Special Edition盤のみ付属）

Penthouse ONE MAN LIVE 2024 “Laundry”

(atパシフィコ横浜 国立大ホール 2024.12.19) ＜チャプタータイトル＞ Welcome to the PenthouseLive in This Way夏に願いをフライデーズハイKitchenJukebox Driver花束のような人生を君に…恋に落ちたらTaxi to the Moon流星群Stargazer一難我愛你Raise Your Hands Up

EncoreナンセンスFireplace Welcome to the PenthouseLive in This Way夏に願いをフライデーズハイKitchenJukebox Driver花束のような人生を君に…恋に落ちたらTaxi to the Moon流星群Stargazer一難我愛你Raise Your Hands UpEncoreナンセンスFireplace ■商品封入特典

「武道館公演打ち上げ生配信！」視聴権利(CD購入者全員対象)

◾️アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ 放送日時：NHK Ｅテレ

2026年4月4日放送スタート 毎週土曜18:25〜(全24話)

原作:西 修(秋田書店「週刊少年チャンピオン」連載)

総監督：森脇真琴

監督：辻橋綾佳

アニメーション制作：BNピクチャーズ

製作：魔入りました！入間くん第4シリーズ製作委員会

公式サイト：https://www.nhk-character.com/chara/iruma/

公式X：@nep_irumakun

◾️イベント出演情報 2026年

3/20（金）＜武部聡志プロデュース 『ジブリをうたう』 コンサート その２＞＠グランキューブ大阪※浪岡・大島出演

4/5（日）＜Cross-stage Vol.2:Chilli Beans. × Penthouse＞＠東京・豊洲PIT

5/8（金）＜M2 presented by e-Broad」at Zepp Osaka Bayside＞

5/14（木）＜M2 presented by e-Broad」at Zepp DiverCity＞ 詳細：https://penthouse-tokyo.com/live/