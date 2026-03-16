〈《胃から赤ん坊の両手が？》“人食いグマ”の凶行を誰も止められなかった…原形がわからなくなるまで食い荒らされ、雪原に投げ出された我が子を食い殺された…札幌を震え上がらせた“獣害事件”のリアル〉から続く

動物園の人気者といえば、四六時中のんびりと笹を食べる愛くるしいジャイアントパンダだ。しかし、彼らが「クマ科（食肉目）」に分類される猛獣であることを忘れてはならない。

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ここでは、『超危険！ 最恐クマのすべて』（宝島社）の一部を抜粋し、可愛い顔の裏に隠された、肉食動物としての本能と狂暴性に迫る。

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可愛い顔とは裏腹に攻撃的になることも

子どもから大人まで、動物園の人気者といえば、ジャイアントパンダだ。近年、日本でも上野動物園で待望の子パンダとして誕生したシャンシャンは、一世を風靡し、人気者となった。その愛らしい姿を目に焼き付けようと、連日、多くの人が長蛇の列を作った。その後に生まれたシャオシャオとレイレイのきょうだいパンダとともに、日本に明るい話題を振り撒いたことは記憶に新しい。

中国語では「大熊猫」と書くが、実はジャイアントパンダは食肉目クマ科に分類される、れっきとしたクマなのである。

動物園で見るジャイアントパンダは、四六時中、笹を食べては寝る、ほのぼのとした姿を見せてくれ、およそ本書で紹介してきた凶暴なクマの姿とは似ても似つかない。しかし、ジャイアントパンダの腸は体長の約4倍と短く、肉食動物の特徴を持つ（牛や羊などの草食動物の腸は、体長の20〜25倍にもなる）。

本来、肉食のジャイアントパンダが竹や笹を食べるようになったのも、過酷な生存競争の中で、環境に適応してきた結果である。ただ、身体的にはその進化のスピードが追いつかず、効率よく竹や笹を消化しエネルギーにすることができないので、起きている間は頻繁に食事をし、体力を温存するためにあまり動かないだけなのだ。



写真はイメージ ©︎photo_sada/イメージマート

そんなジャイアントパンダも、時にクマ科としての片鱗を見せることがある。

ジャイアントパンダの生息地として知られる中国でも、日本同様、動物園の人気者として親しまれてきた。特に北京動物園で飼育された「グーグー」のあまりの人気に、たびたび観客が囲いに侵入し、パンダに襲われる事故が起きている。突然の侵入者に、グーグーは驚き、人間を攻撃したのである。最初の事件は、2006年9月、酔っ払いの男性が誤ってパンダの囲いに入ったことがきっかけだった。男性は、グーグーに抱きつこうと近づいていった。急な人間の振る舞いに驚いたグーグーは、男性の足に思いっきり咬みついた。酔っ払った男性も負けじと、グーグーに咬みつき返そうとし、両者はしばらく取っ組み合いになった。グーグーにはケガはなかったが、男性は足を食いちぎられ重傷を負っている。

翌年の2007年10月には、今度は15歳の少年が囲いに侵入し、グーグーに足を食いちぎられる事件が起きた。食事中だったグーグーは、大事な餌をとられると思ったのか、侵入してきた少年の脚に咬みついたのである。その傷は骨にまで至り、食いちぎられた肉片が少年のかたわらに落ちていたという。

そのさらに翌々年の2009年1月、三度目の悲劇が起きた。囲いに入ってしまった子どもの玩具を取ろうとした男性が、グーグーに襲われている。両足に咬みつかれ重傷を負った。

家畜の羊を襲い、肉を食う野生のパンダ

穏やかそうに見えるジャイアントパンダだが、元来、単独で生活する生き物である。そのため、動物園でも他のジャイアントパンダと飼育することは、子パンダを除いて原則しない。自分のテリトリーに他の個体や動物が侵入するだけで、パンダにとってはストレスなのだ。

肉食の特徴を残すジャイアントパンダは、野生では時に、爬虫類などの小動物を捕まえて食したという記録も残る。なかには野生のジャイアントパンダが家畜を襲ったという事件もある。

2013年2月、ちょうど中国では春節を迎えた頃である。中国四川省雅安市にある建聯村は、国家級自然保護区の周辺に位置する地域で、ジャイアントパンダが食べる竹が豊富にあるため、野生のパンダを目にすることも少なくない。

普段は笹や竹を食べるパンダであったが、その日は違った。羊の様子を見ようと飼育主の親戚が飼育場に向かったところ、付近の木の下で、子羊を食べているジャイアントパンダに出くわしたのである。驚いた発見者はパンダを刺激しないようにその場を離れ、所有者に連絡。知らせを聞きつけた野次馬の村民らが増えたことから、パンダは食べかけの子羊をくわえて、山へと去っていったという。

（別冊宝島編集部／Webオリジナル（外部転載））