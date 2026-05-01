日本の自動車市場は「EV不毛の地」とまで言われるほど、EV普及率が低い。にもかかわらず、米テスラと中国BYDが日本攻勢に改めて舵を切るという。イラン情勢の影響でガソリン価格の高騰が懸念される中、EVが再び注目される可能性もあるが、果たして……。（佃モビリティ総研代表佃 義夫）トヨタは全方位で過去最高EV専業のテスラやBYDは…？トヨタ自動車の2025年度（25年4月〜26年3月）の世界販売台数（トヨタ、レクサス両ブラ