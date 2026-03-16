人気漫画家『ワンピース』ナミのイラスト描き大反響「うおぉ」「かなり初期（笑）」
人気漫画『ポプテピピック』などで知られる漫画家・大川ぶくぶ氏が14日、自身のXを更新。人気漫画『ワンピース』の登場キャラ・ナミのイラストを投稿すると、ネット上で話題になっている。
【画像】太もも全開！超ミニスカ＆ショート髪の初期ナミのイラスト
イラストは超ミニスカ＆ショートカット姿のナミが描かれており、ネット上では「ナミだ！しかもかなり初期の（笑）」「うおぉ、ぶくぶ先生のナミさん可愛すぎる」「ぶくちゃん先生がナミさん描いててめちゃ嬉しい」「やっぱりナミは初期が好き！ぶくちゃんのナミ見れて嬉しい」などの声があがっている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
【画像】太もも全開！超ミニスカ＆ショート髪の初期ナミのイラスト
イラストは超ミニスカ＆ショートカット姿のナミが描かれており、ネット上では「ナミだ！しかもかなり初期の（笑）」「うおぉ、ぶくぶ先生のナミさん可愛すぎる」「ぶくちゃん先生がナミさん描いててめちゃ嬉しい」「やっぱりナミは初期が好き！ぶくちゃんのナミ見れて嬉しい」などの声があがっている。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編は4月より放送される。
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