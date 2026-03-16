ユニクロ「UT」×「集英社」100周年記念コレクション 『ジャンプ』名作ずらり 第一弾は計11作品22柄【きょう発売開始】
ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」から、集英社創業100周年を記念した「マンガUT 集英社創業100周年コレクション」が、きょう3月16日に発売される。商品はメンズTシャツ全22柄で、価格は1990円。全国のユニクロ店舗およびオンラインストアで販売される。
【写真】コレクション第一弾は計11作品22柄を展開 ユニクロ「UT」×集英社100周年
世界中に多くのファンを持つ日本のマンガ文化。その象徴ともいえる名作の魅力を、ファッションという形で凝縮した同コレクション。熱狂的なファンはもちろん、かつて作品に夢中になった世代にとっても、懐かしさと新しさを同時に味わえる内容となる。
第1弾は、集英社を代表する3誌から厳選された11作品22柄を展開。『週刊少年ジャンプ』からは「こちら葛飾区亀有公園前派出所」「キン肉マン」「キャプテン翼」「聖闘士星矢」「幽★遊★白書」「HUNTER×HUNTER」「呪術廻戦」がラインアップされる。いずれも時代を超えて支持されてきたタイトルで、それぞれの世界観や印象的なシーンを落とし込んだデザインが特徴だ。
さらに『週刊ヤングジャンプ』からは「GANTZ」「キングダム」「ゴールデンカムイ」、そして『週刊少年ジャンプ』および『ジャンプSQ.』から「るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−」が加わり、少年マンガから青年マンガまで幅広い世代をカバーする構成となっている。
マンガ文化の歩みをたどる同企画は、今後約2年間にわたって展開予定で、歴代名作をモチーフにした約100柄のTシャツが順次登場する。
（C）Gege Akutami/SHUEISHA
（C）P1998-2026
（C）YoshihiroTogashi1990−1994
（C）OSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA
（C）Masami Kurumada/SHUEISHA
（C）NOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA
（C）Hiroya Oku/SHUEISHA
（C）Satoru Noda/SHUEISHA
（C）Yasuhisa Hara/SHUEISHA
（C）Yoichi Takahashi
（C）Yudetamago/Shueisha
【写真】コレクション第一弾は計11作品22柄を展開 ユニクロ「UT」×集英社100周年
世界中に多くのファンを持つ日本のマンガ文化。その象徴ともいえる名作の魅力を、ファッションという形で凝縮した同コレクション。熱狂的なファンはもちろん、かつて作品に夢中になった世代にとっても、懐かしさと新しさを同時に味わえる内容となる。
さらに『週刊ヤングジャンプ』からは「GANTZ」「キングダム」「ゴールデンカムイ」、そして『週刊少年ジャンプ』および『ジャンプSQ.』から「るろうに剣心−明治剣客浪漫譚−」が加わり、少年マンガから青年マンガまで幅広い世代をカバーする構成となっている。
マンガ文化の歩みをたどる同企画は、今後約2年間にわたって展開予定で、歴代名作をモチーフにした約100柄のTシャツが順次登場する。
（C）Gege Akutami/SHUEISHA
（C）P1998-2026
（C）YoshihiroTogashi1990−1994
（C）OSAMU AKIMOTO,ATELIER BEEDAMA/SHUEISHA
（C）Masami Kurumada/SHUEISHA
（C）NOBUHIRO WATSUKI/SHUEISHA
（C）Hiroya Oku/SHUEISHA
（C）Satoru Noda/SHUEISHA
（C）Yasuhisa Hara/SHUEISHA
（C）Yoichi Takahashi
（C）Yudetamago/Shueisha