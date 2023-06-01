Aぇ! groupが主題歌担当！ 実写映画『おそ松さん』楽曲入り予告解禁 ナレーションは中村悠一
実写映画『おそ松さん』の第2弾『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』の主題歌がAぇ! groupの「でこぼこライフ」に決定。併せて、主題歌を使用した映画の予告映像、本ポスタービジュアルが解禁された。
【動画】Aぇ! groupによる主題歌「でこぼこライフ」も！ アニメ『おそ松さん』カラ松役の中村悠一がナレーションを務める予告映像
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
主題歌は、主演を務めるAぇ! groupが担当することが決定。楽曲のタイトルは「でこぼこライフ」。
この楽曲はAぇ! groupらしいバンドサウンドにのせて、歌詞には「急がば回って、ザッツ・オーライ」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など前向きなメッセージが詰め込まれており、少しくらい失敗しても“これでいいのさ！”とポジティブに変換してくれるAぇ! group史上、最もハイテンションで怒とうの展開がクセになる楽曲。『おそ松さん』の可愛らしくもクセ強なコメディテイストと、Aぇ! groupの持つポジティブで楽しい雰囲気が融合した楽曲になっている。
そんな主題歌を使用した予告映像も解禁。映像では、いつも通りのクソニート生活を送る6つ子たちの日常から一変し、なぜか「クズ」というだけで崇められ、お金をもらい、ちやほやされる超絶大人気のスーパースターになってしまう衝撃の展開が描かれている。
しかし、そんな夢のような（？）状況こそが、世界を揺るがす「人類クズ化計画」の始まりだった。人間の価値観が“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に書き換えられた世界で、人類の運命はなぜかこの6つ子に託されることに？ 自分たちが「ダラダラ過ごせる元の世界」を取り戻すため、6つ子たちが立ち向かっていく。映像の最後には、これまでのパーカー姿とは異なる、新たな衣装をまとった6人の後ろ姿が。彼らが最後に辿り着く姿とは一体…？
アニメ『おそ松さん』でカラ松役の声優・中村悠一によるナレーションで幕を開ける本映像。Aぇ! groupが歌う疾走感あふれる主題歌の「でこぼこライフ」が、6つ子の暴走をさらに加速させる。ポップでカオス、それでいて熱い―実写ならではの全力の『おそ松さん』ワールドを象徴する予告映像に仕上がっている。
本ポスタービジュアルは、6つ子たちがいかにもポスターから突き破り飛び出てくるようなデザインとなっており、さらに彼らを取り巻くクセの強いキャラクターたちも登場。とにかくハチャメチャになることを予感させるビジュアルだ。こちらのポスタービジュアルは3月20日より、全国の劇場で順次掲載予定（※一部劇場を除く）
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。
【動画】Aぇ! groupによる主題歌「でこぼこライフ」も！ アニメ『おそ松さん』カラ松役の中村悠一がナレーションを務める予告映像
赤塚不二夫の名作ギャグ漫画を原作とし、2015年にアニメ化された『おそ松さん』。実写映画第2弾では、Aぇ! groupの正門良規、末澤誠也、小島健、佐野晶哉の4人と草間リチャード敬太、さらには彼らの後輩にあたる関西ジュニアの西村拓哉がクズでニートな6つ子を熱演。主演の6人全員が関西出身ということで、関西仕込みのコメディセンスでハチャメチャな世界観はそのままに、新たなキャスト・スタッフで『おそ松さん』が描かれる。
この楽曲はAぇ! groupらしいバンドサウンドにのせて、歌詞には「急がば回って、ザッツ・オーライ」「これでいいのさ！」「ドンウォーリー・ボーイズ／ドンウォーリー・ガールズ」など前向きなメッセージが詰め込まれており、少しくらい失敗しても“これでいいのさ！”とポジティブに変換してくれるAぇ! group史上、最もハイテンションで怒とうの展開がクセになる楽曲。『おそ松さん』の可愛らしくもクセ強なコメディテイストと、Aぇ! groupの持つポジティブで楽しい雰囲気が融合した楽曲になっている。
そんな主題歌を使用した予告映像も解禁。映像では、いつも通りのクソニート生活を送る6つ子たちの日常から一変し、なぜか「クズ」というだけで崇められ、お金をもらい、ちやほやされる超絶大人気のスーパースターになってしまう衝撃の展開が描かれている。
しかし、そんな夢のような（？）状況こそが、世界を揺るがす「人類クズ化計画」の始まりだった。人間の価値観が“クズであればクズであるほど素晴らしい”という価値観に書き換えられた世界で、人類の運命はなぜかこの6つ子に託されることに？ 自分たちが「ダラダラ過ごせる元の世界」を取り戻すため、6つ子たちが立ち向かっていく。映像の最後には、これまでのパーカー姿とは異なる、新たな衣装をまとった6人の後ろ姿が。彼らが最後に辿り着く姿とは一体…？
アニメ『おそ松さん』でカラ松役の声優・中村悠一によるナレーションで幕を開ける本映像。Aぇ! groupが歌う疾走感あふれる主題歌の「でこぼこライフ」が、6つ子の暴走をさらに加速させる。ポップでカオス、それでいて熱い―実写ならではの全力の『おそ松さん』ワールドを象徴する予告映像に仕上がっている。
本ポスタービジュアルは、6つ子たちがいかにもポスターから突き破り飛び出てくるようなデザインとなっており、さらに彼らを取り巻くクセの強いキャラクターたちも登場。とにかくハチャメチャになることを予感させるビジュアルだ。こちらのポスタービジュアルは3月20日より、全国の劇場で順次掲載予定（※一部劇場を除く）
映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』は、6月12日公開。