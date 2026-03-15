◆ＷＢＣ 準々決勝 日本５―８ベネズエラ（１４日・米フロリダ州マイアミ＝ローンデポパーク）

ＷＢＣ連覇を狙った侍ジャパンが準々決勝のベネズエラ戦で逆転負けを喫し、第６回大会にして初めて準決勝に進めなかった。大谷翔平投手（３１）＝ドジャース＝は初回に今大会３号となる先頭打者本塁打を放ったが、９回は最後の打者となり、夢には届かなかった。試合後、取材に応じた大谷は「本当に悔しいですね。強かったですし、自分たちの持ってるものを出しながら、最後力で押し切られた感じかなと思います」と悔しさをにじませた。

また、ナインとは試合後に再会を誓ったといい、「終わったばっかりなので、次はなかなか考えてないと思うんですけど。必ず代表戦はこの先もありますし、まだまだみんな若い選手が多いので。次のチャンスは必ずある。そこに向けてみんなで頑張りたいな。また会おうねっていうふうにみんなで話をした」と明かした。

１次ラウンドでは６日の初戦・台湾戦（東京ドーム）で先制の満塁本塁打を放つなどチームを勢いに乗せ、Ｃ組の１位通過に大きく貢献していた。この試合でも１回表にアクーニャ（ブレーブス）が先頭打者本塁打を放つと、大谷も負けじと１回裏に先頭弾返し。１―２の３回１死二塁の第２打席目では試合序盤でありながら申告敬遠で出塁し、佐藤（阪神）の適時二塁打、森下（阪神）の３ランを演出した。

これまでワールドシリーズを制し、直後のＷＢＣで優勝したのは、１２年にジャイアンツ、１３年ドミニカ共和国のＳ・カシーヤ投手の１人だけだった。ドジャースで同僚の山本とともに、偉業に挑んだが、史上最高レベルともされるＷＢＣで頂点に立つことはできなかった。

大谷は今後、ドジャースでワールドシリーズ３連覇を狙う。さらに、日本代表としてはメジャー勢の出場が認められる可能性が高いと言われる２０２８年ロサンゼルス五輪がターゲットになりそうだ。大谷はオリンピックについて「野球にとっては素晴らしいことじゃないかなと思いますし、選手が出たいのであればそれは素晴らしいことだと思うので、どういう選手が出るか分からないけど、枠組みとしてそういうのがあるというのは素晴らしいことだなと思います」と話していた。慣れ親しんだロサンゼルスでの開催とあって出場に意欲を示しており、次の大舞台でリベンジが期待される。