◇第6回WBC 準々決勝 日本─ベネズエラ（2026年3月13日 フロリダ州マイアミ）

第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で2大会連続の世界一を目指す侍ジャパンの大谷翔平投手（31＝ドジャース）が14日（日本時間15日）、準々決勝のベネズエラ戦に「1番・DH」で先発出場。初回の第1打席で先頭打者本塁打を放ち、今大会3号をマークした。

試合開始早々、侍ジャパンのエースである先発・山本由伸がアクーニャに先頭打者アーチを被弾。まさかの幕開けとなった。

そんな動揺を吹き飛ばす豪快アーチだった。初回の第1打席、相手先発・スアレスに対し2ボール1ストライクからの4球目、低めスライダーを強振すると、打球は中堅右に一直線。アクーニャに“お返し”するような先頭打者弾で試合を振り出しに戻した。ダイヤモンドを一周する際には両手で“落ち着け”というジェスチャーを見せ、ナインが試合に集中できるよう気配りも忘れなかった。

この先頭打者本塁打は打球速度113.6マイル（約182.8キロ）、打球飛距離427フィート（約129.2メートル）、打球角度24度を計測した。

相手先発のスアレスはオフにフィリーズからレッドソックスに5年総額1億3000万ドル（約207億円）で移籍した2年連続12勝左腕。メジャー屈指の技巧派で、ポストシーズンを含めた対戦成績は5打数1安打と“大谷キラー”として知られているが、そのスアレスから豪快なアーチを放ち、ローンデポ・パークの観客も総立ちで騒然となった。

試合前のフリー打撃では33スイングで計13本の柵越えを披露。スタンドのファンだけでなく、対戦するベネズエラナインも圧巻のパワーに魅了された。

舞台となるローンデポ・パークは2023年の前回大会で世界一、24年にメジャー史上初の50本塁打、50盗塁による「50─50」を成し遂げた思い出の地で「いい思い出がある場所」とお気に入りの球場の1つだ。

負ければ終わりの準々決勝。「オフェンス面でしっかりと、まず貢献できれば」と侍のリードオフマンとして、言葉通り豪快なアーチでチームに勢いをもたらした。

大谷の本塁打は1次ラウンド初戦の台湾戦で放った満塁弾、韓国戦のソロに続き、大会3本目となった。