14歳下の俳優・細谷祐介(31)と1月に結婚したことを発表した女優の伊藤歩(45)が14日までに、自身のインスタグラムを更新。結婚祝いに贈られた品物の一部や、ケーキ等を披露した。



【写真】14歳年下のイケメン俳優夫 180cmの長身細マッチョ？

伊藤は「皆さまからの結婚への祝福のお言葉そして愛溢れるプレゼント 本当にありがとうございました」とケーキを掲げた笑顔の写真をアップ。バカラのグラスや伊藤の誕生年の1980年のワイン、高級ルームウエアや花束などの贈られた品の一部と共に、料理の数々もアップされており、親しい人々にお祝いされた会でのものとみられる。



「幸せな1月、2月を過ごしまたお仕事がんばろ！と元気をいただきました」とつづった伊藤。フォロワーからも「結婚はいいよね」「おめでとうございます」と改めて祝福の声が並んだ。



伊藤と細谷は1月5日に、それぞれのインスタグラムで結婚を発表。同じ文面で「約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と報告。「お互いを知り合っていく中で、信頼し合い、高め合い、そして何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました」とつづっていた。



夫の細谷は180cmで、舞台「ハイキュー！」などに出演している。



（よろず～ニュース編集部）