【TGC】CORTIS、初『TGC』で熱狂ステージ 豪華5曲パフォーマンス
5人組グループ・CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演した。
【写真】圧巻パフォーマンスを見せたCORTIS
スクリーンに「CORTIS」と表示されると、客席から大歓声が送られたCORTIS。「TGC！What's up？Let's GO！」と勢いづけると、SNSでのダンスチャレンジでも話題となった楽曲で、CORTISの名前を知らしめるきっかけにもなった「GO!」を披露した。
1人ずつ流ちょうな日本語で自己紹介を行いながら、観客とコミュニケーションを取ったCORTIS。JAMESは「会えてうれしいです！」と喜びをかみしめた。
メンバー全員が作詞・作曲に参加した「JoyRide」では、客席とのコール&レスポンスも。デビューアルバムのタイトル曲「What You Want」では、観客の目を見ながら歌い上げ、「皆さんの熱気がすごいですね」とうれしげだった
最後には「FaSHioN」「YCC」を連続で披露。ライブパフォーマンスに定評のあるCORTISは、『TGC』のステージでも観客を熱狂させ、完全なホームにして降壇した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。
【写真】圧巻パフォーマンスを見せたCORTIS
スクリーンに「CORTIS」と表示されると、客席から大歓声が送られたCORTIS。「TGC！What's up？Let's GO！」と勢いづけると、SNSでのダンスチャレンジでも話題となった楽曲で、CORTISの名前を知らしめるきっかけにもなった「GO!」を披露した。
メンバー全員が作詞・作曲に参加した「JoyRide」では、客席とのコール&レスポンスも。デビューアルバムのタイトル曲「What You Want」では、観客の目を見ながら歌い上げ、「皆さんの熱気がすごいですね」とうれしげだった
最後には「FaSHioN」「YCC」を連続で披露。ライブパフォーマンスに定評のあるCORTISは、『TGC』のステージでも観客を熱狂させ、完全なホームにして降壇した。
今回のテーマは「OUR CANVAS」。多数のモデル・俳優たちが最新の春夏ファッションを披露し、メインアーティストには、ALPHA DRIVE ONE、CANDY TUNE、CUTIE STREET、CORTIS、STARGLOW、ME:Iらが登場。MCは、EXITと鷲見玲奈が務める。