旅行に出かけると、重いキャリーケースを引いたり、階段を上り下りしたりと、体力面が気になる50代。6年ぶりに家族4人で旅行に出かけたという若松美穂さん（50代）は、疲れないようにするため、つめ込まないスケジュールを選んだのだとか。そんな若松さんに、旅をラクにする3つの工夫を聞きました。

6年ぶりに家族4人で旅行。「疲れない」がテーマ

ひさびさに、夫や娘たちと2泊3日の弾丸旅行に出かけました。家族4人での旅は6年ぶりです。昨年は私の体調不良が続いたこともあり、「行けるときに行っておこう！」という気持ちが高まったのも理由のひとつです。

【写真】6年ぶりに家族4人で旅行

ただ、6年前の旅行とはずいぶんテンポが異なりました。以前はあれこれ予定をつめ込んで、「したいことはすべてする！」がモットーだったわが家。しかし今回はペースダウン。帰宅後は翌日から全員仕事だったこともあり、「疲れない旅」がテーマだったような気がします。

1：時間の余裕をたっぷりもつ

当日の朝、気持ちが盛り上がって早々に目が覚めたので、用意ができ次第すぐに出発しました。家族からは「それにしても早すぎる」と笑われたのですが、その選択は正解でした。連休中の混雑は予想をはるかに超えていたのです。たとえば、

・タクシーを待つ

・新幹線のチケットを発券する

・お弁当や飲み物を買う

・外まで続くトイレの列に並ぶ

などはいつもよりも時間がかかります。ちなみに、トイレを探して移動し、並んで、出るまでで約10分かかった場所も。50代にもなると省けませんし、回数も必要ですから。それゆえ、どこへ行ってもなにをしても「ゆとり」が功を奏しました。

●気持ちにも余裕が生まれ、穏やかな雰囲気に

混雑は慣れているつもりでしたが、大荷物やキャリーバッグを持っているうえ、年齢を重ねた自分の動きも以前ほどよくありません。

そんなときに時間の余白があると、気持ちにも余裕が生まれ、おだやかで楽しい雰囲気でいられました。「間に合うかしら？」「時間がない」と焦らない。早足で荷物を引いたり、階段をかけ上がる必要もない。それが、シンプルに疲れが増さない理由だと改めて実感しました。

2：インターネットをなるべく使わない

今回はパソコンを持たずに出かけました。海外旅行以外では初めてのことです。職種や人によっても状況は異なると思うのですが、あえて、見るもの・体験することに加え、家族との時間や会話を大切にすると決めました。

スマホも必要以上に触らず、普段会えないからこそ会話を楽しむことに。夜もみんなでテレビを見ながらワイワイ過ごしました。

おかげで芯からリラックスができましたし、表情や景色・音や色・起きたこと・感じたことが思い出に。日常生活と旅行の境界線をしっかり分けたことで、体も心もよい気分転換ができたと感じます。

3：無理をせず、引き算しながら動く

旅に出ると「せっかく来たのだから」と、つい予定を増やしたくなります。けれども今回は「行動は引き算を。また来ましょう」と家族で話し合いました。初日は移動がメインで、夜ごはんを楽しむだけ。2日目は早朝から動いて、ホテルに早めに入る。3日目は食後に少しだけ眠って、出かける前に体力を温存…というふうにしました。

見たい・したいことは欲を出しすぎず、「この程度で十分」と決めました。たとえば、家族が入った朝風呂も私はキャンセル。あわてず荷物をまとめたり、肌ケアの時間を優先したくて遠慮しました。

「また行きたい」になるように疲れるまで動かない

次の日から全員の仕事が始まることを考え、「疲れた」ではなく、「楽しかった・また行きたい」になるところでとどめておくことを大切にしました。

疲れ具合や体力は、自分にしかわかりません。だからこそ体力や心のもち方に合わせて、それぞれの旅の過ごし方を楽しんでいきたいものです。