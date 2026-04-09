水崎綾女、篠田麻里子、矢吹奈子がトリプル主演するドラマ『サレタ側の復讐（ふくしゅう）〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系／毎週水曜深夜25時）の第2話が8日深夜に放送され、佳乃（篠田）が夫に裏切られた奈津子（水崎）に思いがけない言葉を投げかけると、ネット上には「競うなwww」「あんたが大将みたいにwww」「どういうやり取りよw」などの声が集まった。【写真】サレタ話で共感し合う人妻たち本作は作画・きら、