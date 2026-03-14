声優として活躍した前田ゆきえさんが3月9日に亡くなりました。52歳でした。前田さんの妹が14日、前田さんのXを通じて発表しました。前田さんは悪性の肉腫を患っていることを公表していました。



【写真】「姉らしい笑顔で最期を迎えました」妹による投稿（全文）

前田さんの妹は、「フォロワーの皆さまへ。前田ゆきえの妹です。いつも姉を温かく応援していただき、心より感謝いたします。闘病中だった姉は3月9日に静かに旅立ちました」と報告。闘病中の前田さんについて「2月に声優を引退後も前向きに過ごし、姉らしい笑顔で最期を迎えました」と伝え、「これまで支えてくださり本当にありがとうございました」と感謝を述べました。



前田さん本人による最後の投稿は2月27日付。病を知った日のことを振り返り、「癌の宣告受けた日に実質30分ギャン泣きして『泣いても病名変わらんからこの時間勿体ない』で前日に仕込んだ鶏肉揚げたり、翌週Dr.が少しお痩せに..…と言うのを、今のうちに好物食べなきゃと思ってモリモリ食べてちょっと太った事言いづらくなっちゃったり」とつづり、「今考えても笑ってる事の方が多いのよねん」と明るさも見せていました。



前田さんは2020年ごろから、自身のXに病院での採血や投薬治療の様子などを写真付きで投稿することが増え、薬の副作用により髪の毛が抜けた様子も公開。



2025年10月には、悪性の肉腫を患っていることを公表。「延命措置をしております」としながらも、リモートなどで仕事を継続する意欲を示していました。



今年2月26日、投稿を更新し、「2026年2月末をもって、足掛け30年の声優業から卒業いたします。病状の関係で、もうスタジオまで出向ける状態ではない為です」と引退を発表。ファンや仕事の関係者に向け、「これまで関わってくださった皆様には感謝しかございません。本当にありがとうございました」と感謝を伝えました。同日のリプでは「最後まで笑って生きていきます！」と決意し、前向きさは失っていませんでした。



前田さんはテレビアニメやゲーム作品の声優として活躍。主な出演作はアニメ「恋姫†無双」やゲーム「ぷよぷよ」シリーズなど。