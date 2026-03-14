世界を股にかけて活躍する渡辺直美に並び、SNS総フォロワー数2,100万人を超える驚異の同期芸人がスタジオを震撼させた。

【映像】ベッカムの奥さん＆イーロン・マスクが『いいね』した芸人

2026年3月12日放送の『見取り図じゃん』では、「デビュー20年目同期集結SP」を開催。出演者は見取り図（盛山晋太郎、リリー）、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）、ランジャタイ（伊藤幸司、国崎和也）、ジャングルポケット（太田博久、おたけ）の8名。芸人として特別な節目を迎える同期たちが一堂に会し、20周年を祝う特別な一夜が繰り広げられた。

番組冒頭、2月に東京ドームで単独ライブを行った渡辺直美の話題になると、太田は「確かに最強の期かもな」と納得の表情。しかし、もう一人忘れてはならない存在として名前が挙がったのがウエスPである。太田が「一番気持ち悪い同期なんだからあいつが！ なんで、ある日突然2000万人のフォロワー引き連れて出てきたの」とツッコむと、盛山も「マルセロにフォローされてる」「ベッカムの奥さんもウエスPフォローしてる」とその影響力の大きさを明かした。

終盤、スタジオに本人が登場すると、森田が最近の動向を質問。ウエスPは「元旦に、イーロン・マスクから『いいね』もらいました」と告白し、一同を「レベル違うわ！」と驚愕させた。さらに、ハリー・ポッターシリーズの作者についても言及し、「ハリー・ポッターの作者のJ.K.ローリングさんがリツイートしてくれました。『魔法だ！！』って」と、世界的な著名人から認められている現状を語った。