「ミルキー」75周年記念！　和菓子「舟和」＆「常盤堂雷おこし本舗」とコラボで限定商品、東京駅で販売

東京駅一番街にある、お菓子メーカーのアンテナショップが揃う人気ゾーン「東京おかしランド」のイベントスペースにて、「ミルキー75周年」をテーマにしたショップ「milky 75th Premium Shop〜ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち〜」が、2026年3月20日から5月11日までの期間オープンする。

※すべて価格は税込み

「ミルキー」が誕生して75年！ 浅草の名物とコラボしたお菓子とは

2026年は不二家のロングセラーキャンディ「ミルキー」が発売75周年を迎えたアニバーサリーイヤー。それを記念して、東京の老舗和菓子店『舟和』と『常盤堂雷おこし本舗』が「ミルキー」がコラボレーションした、期間中ここだけでしか手に入らない特別な商品が販売される。

『舟和』は1902（明治35）年、東京・浅草に創業した老舗和菓子店。創業者の小林和助氏が、当時高価だった煉羊羹の代わりに、庶民も楽しめるようにという気持ちから、「芋ようかん」を考案。今に至るまで愛され続けている「芋ようかん」は、さつま芋と砂糖と食塩で造りあげる、素朴で自然な風味が生かされた銘菓だ。

『舟和』とコラボした「ミルキーバターサンドプレミアム」「ミルキー抹茶サンドプレミアム」は、『舟和』の名物「芋ようかん」に使用しているさつまいもペーストと「ミルキー」に使用しているれん乳、バターを練り合わせたクリームを、サブレでサンド。「ミルキーバターサンドプレミアム」はバター風味のサブレ、「ミルキー抹茶サンドプレミアム」は鹿児島県産抹茶を使用した抹茶サブレだ。

ミルキーバターサンドプレミアム（舟和芋ようかん）5個入 1600円

ミルキーバターサンドプレミアム（舟和芋ようかん）

ミルキー抹茶サンドプレミアム（舟和芋ようかん）5個入 1600円

ミルキー抹茶サンドプレミアム（舟和芋ようかん）

『常盤堂雷おこし本舗』は、浅草のシンボル・浅草寺の雷門の隣に本店を構え、雷おこしの実演販売をすることで知られる。200年以上の歴史を持ち、江戸時代から親しまれてきた雷おこしは「家を起こす」「名を起こす」として縁起が良いと喜ばれるお菓子。定番の「上磯部おこし」や、キャラメルアーモンドなど洋風な雷おこし「チュララ」などがある。

『常盤堂雷おこし本舗』とコラボした「ミルキークランチ雷おこし提灯BOX」は、『常盤堂雷おこし本舗』の小麦パフにミルキークリームをまとわせた、やさしい味わいの雷おこし。「ミルキークランチチョコ雷おこし抹茶」は、小麦パフに抹茶チョコをまとわせた、抹茶の薫りが広がる上品な味わいの雷おこし。どちらも提灯型のパッケージだ。

ミルキークランチ雷おこし提灯BOX 1080円

ミルキークランチ雷おこし

ミルキークランチチョコ雷おこし抹茶 1080円

ミルキークランチチョコ雷おこし抹茶

ネコやウサギの新キャラが登場！ 東京駅土産にぴったりのグッズ

また、「ミルキー」75周年を記念した、「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」の特別なグッズも登場。「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」は2026年1月にデビューしたばかり。これまで親しまれてきたペコちゃん、ポコちゃん、ドッグに加え、新キャラとしてねこにゃん、ハムお、うさぎちゃん、ことりちゃん、かめ吉が誕生した。

「ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち」

グッズには全6種類の3連アクリルキーホルダーや、エコバッグ、ポーチ、ミラーがラインナップ。数量限定でオリジナルショッパーも販売されるので、手土産にもおすすめ。

ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちアクリルキーホルダー 各660円

左から ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちキャンディ型エコバッグ 990円、ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちリバーシブルポーチ 1375円、ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たちステンレスミラー 880円

オリジナルショッパー 1枚50円

さらに、税込み3000円以上の買い物をすると、先着で「〔非売品〕ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち和タオル」がもらえるキャンペーンも。東京駅でお土産を探す際には、ぜひ覗いてみよう。

〔非売品〕ペコちゃんポコちゃんとゆかいな仲間たち和タオル

【画像】「芋ようかん」や「雷おこし」と「ミルキー」のコラボ菓子4種、新キャラ登場のグッズも（13枚）