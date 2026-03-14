兵庫県立氷上（ひかみ）高校は、春高バレーと全国高校総体で計4回の優勝経験を誇る女子バレーの名門だ。しかし、チームを率いる川釣修嗣監督（59）が長年にわたり教員の手当をピンハネするなど不正に手を染め、学校ぐるみで隠蔽（いんぺい）を続けてきたと告発する声が上がっている。

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【写真を見る】ピンハネ疑惑のあるバレー部の川釣監督（59）

「私は兵庫県教育委員会に2024年11月29日以降、何度も公益通報を行ってきました。川釣監督が女子バレー部を舞台に起こした裏金などの問題を正してほしいからです」

怒りに震えてこう語るのは、氷上高の教員だ。

ところが事態は1年以上がたった今も、一向に改善されていないという。

氷上高校

「川釣監督は指導者として君臨したままで、チームも今年1月、春高バレーに2年ぶり40回目の出場を果たしたばかりです。関与した当事者の証言や状況証拠があるにもかかわらず、長らく裏金問題が放置されてきたのです。兵庫県は一体、何をやっているのでしょうか……」（同）

彼は“王様”

氷上高は、日本海と瀬戸内海の中間に位置する兵庫県丹波市にある。農業を柱とした三つの学科を擁する山あいの小さな県立高だが、女子バレー部は全国区の知名度を持つ。

バレー関係者によれば、

「1980年代から90年代にかけて主要な全国大会で優勝を重ね、黄金期を築きました。川釣氏が監督に就任した05年以降の最高成績は、12年の春高バレー準優勝。以前ほどではありませんが、いまだ同大会の常連であることは変わらず、兵庫県を代表する強豪校だといえます」

例年、部員は3学年で計20〜30人程度しかおらず、少数精鋭。県の内外から集まった全部員が、寮で共同生活を送る。

川釣監督は元々バレー選手で、筑波大学卒業後に高校の体育教諭となった。氷上高の女子バレー部では指導だけでなく、体格と運動神経が良い女子のスカウトにも注力。地元では名将だと称する声もあるが、

「わが高校では女子バレー部ばかりが幅を利かせており、そのトップを務める彼は“王様”です。誰からも指図されず、傍若無人に振る舞ってきました」

と、前出の氷上高教員は言う。

「川釣監督が自由に使える裏金に」

実はこれとはまた別の教員は、川釣監督の不正行為に手を貸してしまった過去があるそうで、にわかに信じがたい氷上高という組織を挙げた“錬金術”の実態について、こう明かす。

「かねてわが高校では、教員が泊まり込みで女子バレー部の寮を管理監督した際にもらう宿直手当を、学校サイドに“寄付”する決まりになっているのです。この手当は1日当たり7400円で、県から『舎監手当』という名目で振り込まれる。現金で引き出した後、学校の事務長に手渡しなどで預けて、最終的には川釣監督が自由に使える裏金となります」

こうして彼に舎監費を渡すのは、実際に寮を管理監督する教員だけではないという。

「宿直をしていないにもかかわらず、県の勤怠管理システム上はしていたかのように装い、舎監費をだまし取る教員も存在します。学校ぐるみで勤務実態の“偽装工作”を行い、詐取した手当を川釣監督に寄付しているからです。私も彼に命じられるがまま、このやり方で舎監費を受け取ってしまった。それを事務長に手渡したり、ふるさと納税『県立学校環境充実応援プロジェクト』を通して学校側に寄付したりといったことをさせられました」（同）

さらに氷上高の元教員が、かつてのピンハネ被害についてこう証言する。

「私が着任するや否や、校長同席の場で川釣監督から舎監費の寄付を要請されました。“今までも皆、やってきたことなんや”と言われ、つい従ってしまったのです。しかし、いざ女子バレー部の寮に住み込んでみると、朝から晩まで部員と寝食を共にしなくてはいけなかった。忙しい中でタダ働きしていることが悔しく、泣いて先輩の先生に相談したこともありました」

推定で計5670万円

ピンハネは総額いくらになるのか。1日当たり7400円が1年間365日分あったとすれば、合計約270万円。これが、仮に川釣監督がやって来た05年以降、現在まで21年間続いてきたとすると、推定で計5670万円にも上る。

カネの使途は不明だが、川釣監督の強欲さについて、女子バレー部の保護者会関係者はこう言う。

「全国大会への出場が決まるたび、保護者一人一人に10万円を要求するんです。そこまでの好成績を残せば、助成金を受け取れるので、通常なら寄付金は要らないはずです。話はズレますが、この約10年間でレクサスを2台乗り継いでおり、羽振りは良さそうですね」

冒頭に登場した氷上高教員は、川釣監督には舎監費の件以外の疑惑もあるとして、こう語った。

「バレー用具を購入するにあたり、スポーツ用品店と共謀して実際の商品価格よりも高額な領収書を偽造し、生徒会に請求した疑いを持たれています。毎回、領収書に記載されている商品価格に端数がなく、相場を上回っているようにしか見えないのです。仮にスポーツ用品店に何かしらの便宜を図り、金銭を受け取っていた場合、賄賂罪が成立する可能性も考えられます」

この教員は前述したとおり、他のパワハラ疑惑なども含めて川釣監督を巡るさまざまな問題を、県に公益通報してきた。しかし、問題が事実上放って置かれただけでなく、かえって氷上高の校長から「何をどこまで通報したのか？」などと、脅迫めいた聴取を受けたという。事実なら、れっきとした県と学校による公益通報者つぶしだ。

これではらちが明かないと判断した結果、現職の教員有志で公益通報と同様の内容を兵庫県警に対して刑事告訴し、25年4月24日に受理されたそうだ。

1年以上も放置

当の川釣監督は、本誌（「週刊新潮」）記者の直撃に「学校から対応するなと言われているので」と答えるにとどまった。氷上高の校長も「書面で回答を差し上げますから」と繰り返すばかり。県の公益通報担当者に至っては、ものの数十秒で記者の前から立ち去る始末である。

氷上高はその後、川釣監督によるピンハネ問題などについて〈事実関係が不明であるため、回答できません〉と書面で返事を送ってきた。県にも、公益通報の内容を問いただしたが〈事実誤認もしくは事実関係が不明である項目が数多く含まれると考えています〉と文書での回答が届いた。

本来、告発があった時点で直ちに調査すべき事案である。ところが1年以上も放置しておいて、この期に及んでも隠蔽を続けるとは。氷上高と県は、事の重大性を理解しているのだろうか。

「週刊新潮」2026年3月12日号 掲載