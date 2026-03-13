この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【ネタバレ注意】ドラマ『再会』意外と知らない南良刑事の執念の理由。「腕時計は大事な人の形見」に隠された23年前の真実とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第８話ドラマ考察 南良刑事の腕時計！23年前の事件にこだわる理由！ 竹内涼真 井上真央 渡辺大知 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開した。動画では、ドラマ「再会 Silent Truth」において、江口のりこ演じる南良理香子刑事が23年前の事件に執着する理由について、彼女が身につけている腕時計を手がかりに考察を展開した。



動画の投稿者はまず、南良刑事が原作には登場しないドラマオリジナルのキャラクターである点に言及。原作では若い男性刑事だった役どころが、ドラマでは40代とおぼしき女性の南良刑事に変更されており、この設定変更が物語に大きな意味を持つと指摘した。



考察の核心となるのは、南良刑事が23年前の銀行強盗事件で亡くなった被害者・栗原との関係だ。警察の資料によると、栗原は「業務が正確、ミスがない、仕事が早い」と評価される有能な銀行員だったことがわかる。この人物像が、同じく有能な刑事として描かれる南良と重なるという。



さらに決定的となるのが、南良刑事がつけている腕時計だ。動画では、この腕時計が、亡くなった栗原がつけていたものと酷似している点を比較し、「南良刑事がつけている腕時計は、大事な人の形見である」という説を提示。これらの状況証拠から、栗原は南良刑事の兄であり、彼女は兄を失った事件の真相を突き止めるために刑事になったのではないかと結論づけた。



投稿者は、自身のチャンネルで行ったアンケートで「栗原は南良の元恋人」という回答が50%を占めたことに触れつつも、自分としては「兄妹」である可能性が高いとの見方を示した。形見の腕時計に捜査資料を見せるかのような彼女の行動は、兄と共に事件の真相を追っているという強い意志の表れなのかもしれない。