＜第49回日本アカデミー賞＞47歳・河内大和、新人俳優賞受賞！ 「皆さまのなかに僕がいるのが最大の異変」とコメントし笑いを誘う
俳優の河内大和が13日、都内で開催された「第49回日本アカデミー賞授賞式」に出席。河内は『８番出口』にて新人俳優賞を受賞したが「『まだまだ新人として頑張れるんだ』と背中を押していただいた気持ちです」と晴れやかな笑顔を見せていた。
【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！
河内が受賞した『８番出口』は、KOTAKE CREATE製作の同名ゲームを基に、地下通路に迷いこんだ男性が、異変に見舞われながらも脱出しようとする姿を描くサバイバルホラー。本作で河内は“歩く男”を怪演した。
河内は現在47歳だが「新人俳優賞を受賞された皆様の中に僕がいることこそが、最大の異変だと思うんです」と発言して笑いを誘うと「この歳で新人俳優賞という偉大な賞をいただくことができて『まだまだ新人として頑張れるんだ』と背中を押していただいた気持ちです」と笑顔を見せる。
続けて河内は「僕はこれまで、自分の個性的な面を強烈なコンプレックスと感じて生きてきました。ですが、そのおかげでこの『おじさん』という役を演じることができ、またこのような素晴らしい賞をいただくことができました。今は、その個性が勇気を与えてくれるものだと強く感じています」と語ると「『８番出口』の皆さんのおかげで賞をいただくことができました」とチームへの感謝を述べ、最後に「この道に進むことを許してくれた両親に感謝します。そして、この道を共に歩んでくれている妻に感謝します。もっともっと頑張ります。ありがとうございました」とスピーチした。
映画『爆弾』で新人俳優賞を受賞した坂東龍汰は「僕は“鈍い牛”と書いて『鈍牛倶楽部』という事務所に所属しているんですけれども、鈍牛だけに、これからも一歩一歩、牛歩のごとくゆっくり着実に成長していきたいです」と語ると、同じく映画『栄光のバックホーム』で新人俳優賞を受賞した松谷鷹也は「大好きな（松谷が劇中で演じた元阪神タイガースの選手である）横田慎太郎さんと向き合ってきた時間というのを、こういう形で評価していただくことができて、本当にうれしく思っています」と感激した表情を見せていた。
■新人俳優賞
・河内大和（８番出口）
・白山乃愛（秒速5センチメートル）
・中島瑠菜（TOKYOタクシー）
・坂東龍汰（爆弾）
・松谷鷹也（栄光のバックホーム）
・見上愛（国宝）
・森田望智（ナイトフラワー）
【フォト集】＜第49回日本アカデミー賞＞レッドカーペットに豪華俳優陣が集結！
河内が受賞した『８番出口』は、KOTAKE CREATE製作の同名ゲームを基に、地下通路に迷いこんだ男性が、異変に見舞われながらも脱出しようとする姿を描くサバイバルホラー。本作で河内は“歩く男”を怪演した。
続けて河内は「僕はこれまで、自分の個性的な面を強烈なコンプレックスと感じて生きてきました。ですが、そのおかげでこの『おじさん』という役を演じることができ、またこのような素晴らしい賞をいただくことができました。今は、その個性が勇気を与えてくれるものだと強く感じています」と語ると「『８番出口』の皆さんのおかげで賞をいただくことができました」とチームへの感謝を述べ、最後に「この道に進むことを許してくれた両親に感謝します。そして、この道を共に歩んでくれている妻に感謝します。もっともっと頑張ります。ありがとうございました」とスピーチした。
映画『爆弾』で新人俳優賞を受賞した坂東龍汰は「僕は“鈍い牛”と書いて『鈍牛倶楽部』という事務所に所属しているんですけれども、鈍牛だけに、これからも一歩一歩、牛歩のごとくゆっくり着実に成長していきたいです」と語ると、同じく映画『栄光のバックホーム』で新人俳優賞を受賞した松谷鷹也は「大好きな（松谷が劇中で演じた元阪神タイガースの選手である）横田慎太郎さんと向き合ってきた時間というのを、こういう形で評価していただくことができて、本当にうれしく思っています」と感激した表情を見せていた。
■新人俳優賞
・河内大和（８番出口）
・白山乃愛（秒速5センチメートル）
・中島瑠菜（TOKYOタクシー）
・坂東龍汰（爆弾）
・松谷鷹也（栄光のバックホーム）
・見上愛（国宝）
・森田望智（ナイトフラワー）