元モーニング娘。の辻希美と俳優の杉浦太陽の長女でインフルエンサーとして活躍する希空（のあ）が、3月12日に更新したInstagramで“平成メイク”姿を披露し話題を集めている。

「希空さんは《平成メイクしてみた》《難しかった》と感想コメントとともに、3枚の写真をアップしています。少し濃いめのメイクで大人びた雰囲気をただよわせていました。ネット上では佐々木希さんや北川景子さんとイメージさせるといった声も聞かれます」（スポーツ紙記者）

これにはX上で、

《希空ちゃん平成メイクまで強すぎる!! まだ18歳でこのポテンシャル…これからどうなっちゃうの》

《希空ちゃんの平成メイクえぐすぎる》

といった称賛の声が集まっている。

希空はこれまでにも“平成メイク”を試しているが、そこで多数指摘されたのが“母親似”だったと語るのは芸能ジャーナリストだ。

「ギャル姿には《やっぱり親子だなぁ…平成ギャル希空はママになんとなく似てる》といった声や、辻さんが加護亜依さんらと結成していたユニットのミニモニの衣装を着用した時には《本当にあの時代の辻ちゃんにそっくりすぎてやばい》といった声も聞かれます」

やはり希空がメイク姿を披露するたびに、母親の名前があがっているわけだが、今の彼女には“脱母親”のイメージも必要だと指摘するのは芸能プロ関係者だ。

「希空さんはもともと辻さんのSNSにサングラス姿で登場し、当初は顔を隠していました。しかし2024年11月から顔出しで活動をはじめています。3月13日現在、Instagramのフォロワーは約115万人、YouTubeチャンネルの登録者数は約68.9万人のインフルエンサーとなっています。

インフルエンサーとしては大成功かもしれませんが、今後の長い人生を考えたとき、“母と似ている”だけで勝負をするのは、限界がやってくるでしょう。ひとりの芸能人として確固たる地位を築くためには、やはりオリジナリティが欠かせません」（同前）

希空は2025年1月から2月にかけてインターネット番組、ABEMA SPECIALチャンネルで放送された恋愛リアリティ番組『今日、好きになりました。』の出演も話題になった。

「リアリティ番組は現役高校生としての出演でした。希空さんがこれから活動の幅を広げていくにあたっては、音楽活動を選択した場合、やはり母親である辻さんとの比較や対比が生じますので、女優業が最適かもしれません。さらに得意のお菓子作りなどを生かしたアーティスト活動にも期待が寄せられます」（前出・同）

まだまだ方向性は模索している最中かもしれないが……。