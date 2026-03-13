静かで滑らか、力強いe-パワー

エンジンで充電しモーターで走る、日産キャシュカイのe-パワー。新しい3気筒エンジンは滑らかに回転し、低域で必要なトルクを生成し、走行時は印象的なほど静か。実際、80km/hで走行中の車内ノイズは62dBAで、ライバルを凌駕している。

【画像】六角形グリルの新顔 日産キャシュカイ e-パワー サイズの近いクロスオーバーはコレ 全170枚

フェンダー裏や荷室内にフォーム材が敷かれ、遮音性も高い。試乗車は20インチ・ホイールを履いていたが、インチダウンすれば更に静寂性は向上するだろう。



日産キャシュカイ（デュアリス） e-パワー・テクナ＋（英国仕様）

日常的な条件では、低いエンジン音が遠くから聞こえる程度。アクセルペダルを踏み込むと、ワンテンポ遅れて回転数が上昇するが、耳障りなほどではない。高速走行時は、駆動用バッテリーの充電量を半分以上に保つため、不定期に始動・停止が繰り返される。

駆動用モーターは205psと33.5kg-mを発揮し、発進加速は充分活発。約50km/hから110km/h程度までの、高速道路への合流時のような加速はさらに力強い。レスポンスはリニアで、25％ほどの開度で高速道路を巡航できる。

ひと回り大きなモデルのような乗り心地

e-パワーは、日産リーフのようなバッテリーEVと異なり、ワンペダルドライブには対応しない。それでも、回生ブレーキは2段階から選べる。ブレーキペダルの踏み心地は安定し、高負荷時には若干スポンジーな印象を伴うものの、必要な制動力を得やすい。

キャシュカイには、158psのマイルド・ハイブリッドも用意されるが、こちらも目立った不満はない。低域からトルクフルで、電気モーターがアシストすれば扱いやすさは更に高まる。高域でのフィーリングは少し荒っぽく、CVTはダイレクト感に欠けるが。



日産キャシュカイ（デュアリス） e-パワー・テクナ＋（英国仕様）

乗り心地は、快適なファミリーカーらしい特性が狙われたもの。大型のクロスオーバーのようにゆったり揺れを抑え込み、ボディロールは控えめ。路面の凹凸を巧みにいなし、高速域での落ち着きにも優れる。

他方、片側のタイヤへ強い入力が加わると、横方向に大きめの揺れを伴うことはあり、姿勢制御は引き締めても良い。大径ホイールによる、バネ下重量も影響していそうだ。

適度に機敏な操縦性 高精度な運転支援システム

ステアリングはスロー過ぎず、同クラスのクロスオーバーでは機敏な操縦性を叶えている。カーブでの挙動は予想しやすく、ボディの傾きも大きくない。

限界が迫るとスタビリティ・コントロールが働くが、介入は穏やか。自然に、ボディを望ましいラインへ留めてくれる。カーブでアクセルペダルを踏み込みすぎても、アンダーステアは巧みに抑制。完全にオフにすれば、タイヤのグリップ力を使い切れる。



日産キャシュカイ（デュアリス） e-パワー・テクナ＋（英国仕様）

運転支援システムは、歩行者や自転車も検知する衝突被害軽減ブレーキに、車線維持支援、ブラインドスポット・モニター、ドライバー監視、制限速度警告、アダプティブ・クルーズコントロールなどを実装。日産は、これらを統合し「プロパイロット」と呼ぶ。

制御は高精度で、ドライバー監視もお節介には感じなかった。車線維持支援などは、ボタンで簡単にオフにでき、必要な機能だけを有効にするカスタム・モードもある。

登場時より訴求力上昇 日産らしい革新性

3代目キャシュカイは、登場した数年前より訴求力を増したように思う。高効率なe-パワーを獲得し、ハイブリッド回帰が目立つ欧州市場では、従来以上の存在感を放つ。

確かに価格はお高めだが、今回の試乗での平均燃費は17.8km/L。市街地では23.1km/Lを記録した。遠乗りをしないドライバーにとって、ランニングコストをここまで抑えられるモデルは殆どないはず。プラグイン・ハイブリッドのように、充電の手間もない。



日産キャシュカイ（デュアリス） e-パワー・テクナ＋（英国仕様）

電気自動車とガソリン車の、良いとこ取りをしたようなキャシュカイのe-パワー。日産らしい、革新的なハイブリッド・クロスオーバーだといえる。

◯：操作性の良いダッシュボード 高効率でストレスフリーなパワートレイン グーグル・ベースのタッチモニター・システム

△：高速道路での燃費は伸びにくい 流れが速い一般道での姿勢制御 やや減衰力不足のサスペンション お高めの価格

日産キャシュカイ（デュアリス） e-パワー・テクナ＋（英国仕様）のスペック

英国価格：4万3210ポンド（約907万円／試乗車）

全長：4425mm

全幅：1848mm

全高：1625mm

最高速度：168km/h

0-100km/h加速：7.6秒

燃費：21.7km/L

CO2排出量：105g/km

車両重量：1660kg

パワートレイン：ツイン永久磁石同期モーター＋直列3気筒1497cc ターボチャージャー

使用燃料：ガソリン

最高出力：205ps（駆動用モーター）

最大トルク：33.5kg-m（駆動用モーター）

ギアボックス：1速リダクション／前輪駆動



日産キャシュカイ（デュアリス） e-パワー・テクナ＋（英国仕様）