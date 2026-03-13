LUNA SEA 全国ツアー開催でアー写に登場した“ドラマー・真矢さん”の姿にファン騒然 2月に死去も貫くグループ愛

3月12日、ロックバンドLUNA SEAの全国ツアーが開催することが決定した。同日公式Xで発表されたが、公開されたアーティスト写真が話題となっている。

今回のライブツアーは、『LUNA SEA TOUR 2026 UNENDING JOURNEY -FOREVER-』と題され開催。5月29日の神奈川県秦野市を皮切りに、全国22都市33公演を巡る予定だ。

「公式のXにはツアーの詳細とともに、ツアーのアーティスト写真も同時に添えられていました。黒と白を合わせたモノクロの衣装を着用したグループのメンバーが写っていましたが、その中には、2026年2月に亡くなったドラマーの真矢さんの姿も写っていたのです」（芸能プロ関係者）

そんなXには、ツアー開催を喜ぶ声が並ぶと同時に、写っている真矢の姿に騒然となっていた。

《アー写に真矢さんがいる！》

《この写真、撮ってたんだね…真ちゃんがセンターで》

《真矢さんが真ん中にいるアー写もうれしいな》

写真の中心にいる真矢を囲むようにメンバーが並ぶ配置にも、グループ愛がにじみ出ている。

同日には、東京・有明アリーナで、2025年12月から延期されていた『LUNATIC X’MAS 2025-OUR JOURNEY CONTINUES-』の振替公演を行った。真矢が亡くなった後初めて4人でのパフォーマンスとなったが、会場は真矢への追悼がおこなわれたという。

「ライブでは、真矢さんの代わりにサポートで入ったSIAM SHADEのドラマー・淳士さんが担当。その隣には、昨年12月の公演で真矢さんが叩く予定だったヤマハの最新モデルのドラムセットが設置されていました。さらに、ライブに向けてのリハーサルに参加していたという真矢さんの映像も公開され、観客が涙する場面もありました」（前出・芸能プロ関係者）

真矢への思いを込めた追悼ライブとなった今回。さらに5月から始まるツアーは、よりファンには感慨深いものになっていると前出の芸能プロ関係者はこう指摘した。

「ツアーがスタートする5月29日と30日は、真矢さんの出身地である神奈川県秦野市での公演です。地元から始まるライブ構成には、グループやファンへの愛が滲み出ています。“5人で”という形は、彼らにとって譲れないこだわりなのでしょう」

5人のLUNA SEAは永遠だ。