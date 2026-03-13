【レポート】JO1“Sorule（ソルレ）”新CM発表会に登壇！白岩瑠姫がメンバーNo.1のやわらか髪をアピール

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が、3月12日に開催されたセルフケアブランド“Sorule（ソルレ）”の新CM発表会に登壇した。

■「“やわらかい”CMに仕上がってて感動しました」（川尻蓮）

イベントのステージは、リブランディングされた新コンセプト「髪のやわらかさ」にちなんだ演出に。ブランドアンバサダーを務めるJO1のメンバーが、やわらかクッションに座ってトークセッションを行った他、会見中にはやわらかケーキでメンバーの誕生日を祝うサプライズも。フォトセッションでも、ボトルの形をしたやわらかなモックを手に撮影するなど、会見全体がやわらかさに溢れた発表会となった。

本イベントでは、新CMにも登場する新しいボトルカラーにちなんだ衣装を纏い、新コンセプト「理想の髪の正体は、やわらかさでした」を表現したやわらかな髪を生かしたナチュラルなスタイリングで登場したJO1。新CMについて、川尻蓮は「本当にSoruleの良さが伝わっているなと思いました。CM内でメンバーが宙に浮いているんですけど、実はトランポリンを何度も飛んでいて（笑）。ハードな撮影だったのですが、“やわらかい”CMに仕上がってて感動しました」とコメント。

撮影時のエピソードについて佐藤景瑚は「トランポリンを何十回も飛んでいたのですが、実は白岩（瑠姫）が足を痛めてしまって（笑）。本人が言うには他のメンバーの5倍飛んでいたというのですが、そんな訳はないですよね」と振り返った。それに対し白岩は「僕の不注意で足を痛めてしまったのですが、次の日に佐藤が『瑠姫くんサッカー行ける？』って怪我した足を見ながら聞いてきて（笑）。本当にやわらかくないなって思いました」とメンバー間の会話について暴露し、会場を沸かせた。

■CMには、書き下ろしの楽曲「Breezy Love」が採用

今回のCM曲には、メンバーが作詞・作曲・編曲した書き下ろしの楽曲「Breezy Love」を採用。作詞・作曲・編曲を担当した木全翔也は「この曲を作ったのは1年前で、メロディとインストだけできていたんです。そこからどのような歌詞にしたらSoruleの新商品のイメージが伝わるかなと試行錯誤したので、自信を持って出せる力作に仕上がったと思います」とコメント。作詞に参加した金城碧海も、楽曲のポイントについて「自分自身がSoruleを毎日使用していて、そのなかでふと感じる質感や香りといった自分が感じたことをそのまま綴りました」と楽曲に込めた想いを語った。

さらに「本当にありがたいのが、僕が作詞に悩んでいるとき、碧海に『碧海、ちょっと手伝ってくれない？』とお願いしたんです。そのとき碧海は39度8分の熱があったのに、作詞を手伝ってくれたんですよ。おかげですごくいい曲ができたので、本当にありがとうっていう感じです」とメンバーの友情についても触れた。

イベントでは、リブランディング後の第1弾アイテムとして発売される新商品「ソルレソフニングアクアシャンプー＆トリートメント」「ソルレソフニングブリーズシャンプー＆トリートメント」についても紹介。実際に使用した川西拓実は「ドライヤーしても全然引っかからなくて、優しさとやわらかさが髪に纏っているような印象を感じました」とコメント。豆原一成は「僕はとても汗をかきやすいのですが、ブリーズラインを使うとスッキリしますね。また、僕らは染めたり、セットしたりと髪にダメージを与えることがどうしても多いのですが、アクアラインはそんな髪を潤してくれます。それぞれに良さがあると思います」と、新商品の魅力を語った。

また、2タイプのおすすめを質問された河野純喜は「Soruleといえば香りですね。僕はお風呂に入るのを面倒くさいなと思ってしまうタイプなのですが、Soruleの香りを楽しむためにお風呂に入っています（笑）」とコメントした。

■JO1の“やわらか自慢”をフリップで発表！

イベント中盤では、Soruleのブランドコンセプトである「やわらかい髪」にちなんで、メンバーそれぞれの“やわらか自慢”をテーマにしたフリップトークを実施。リーダーの與那城奨は「毎朝、“やわらか”なエスプレッソを自分で淹れることができる!!」と特技を挙げ、「エスプレッソについては2時間くらい話せるんですけど（笑）。毎朝自分で淹れるのですが、やわらかく、トロトロで。僕の中での“やわらかさ”といえばエスプレッソです」とコメント。

また、白岩は“髪”と書かれたフリップを掲げ、「1年ほどハイトーンの髪なんですけど、Soruleのおかげもあって綺麗な髪を保てています。東京ドームでのライブのときも最後までサラサラを保てていて、Soruleのおかげだと思っています」とコメント。メンバーの金城も「本当にやわらかいんですよ。激しいダンス中も瑠姫くんの髪だけ踊ってるくらい、間違いなくメンバーイチやわらかい髪です！」と太鼓判を押した。

◇JO1メンバーのフリップ回答

川尻：頭脳

豆原：ほっぺ

川西：様々な地域に適応出来る。

河野：体

木全：ほっぺのかわ

金城：月1スケジュール

白岩：髪

佐藤：運動!!

與那城：毎朝、“やわらか”なエスプレッソを自分で淹れることができる!!

■川尻蓮にサプライズ！ “やわらかバースデーケーキ”登場

さらに、イベント中盤では、3月2日に誕生日を迎えた川尻にサプライズでバースデーケーキが登場。Sorule特製の“やわらかバースデーケーキ”が運ばれると、川尻は「ありがとうございます！ かわいすぎます！」と驚きながらも笑顔で感謝の言葉を述べ、会場は祝福ムードに包まれた。

また、3月14日から3月24日までの11日間、リブランディングを記念し、日本橋にて期間限定のポップアップストアがオープン。見どころについて、川西は「POPUPに来た人だけの僕たちの限定動画もあるので、ぜひ遊びにきてください！ 来てくれたら、リーダー與那城のようにやわらかい人になれると思います（笑）」と語り、イベントが締め括られた。

■イベント情報

期間限定ポップアップストア

03/14（土）～03/24（火）東京・0th Hub Nihonbashi

※事前予約優先制

