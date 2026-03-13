悪魔の月見野さんが僕のペットに!?「月見野カルマはあくまで僕のペットなのに」が竹コミ！で連載開始
【月見野カルマはあくまで僕のペットなのに】 3月13日12時 連載開始【あらすじ】
トラックに轢かれそうなところを謎多きクラスメイトの月見野さんに助けられた不動リョウくん。 【試し読み】
竹コミ！で読む
【拡大画像へ】
竹書房は、「月見野カルマはあくまで僕のペットなのに」をWebコミックサイト「竹コミ！」で3月13日12時より連載開始する。
本作は「中原くんの過保護な妹」のほっぺげ氏によるラブコメディ。トラックに轢かれそうになった不動リョウくんは、クラスメイトの月見野さんに助けられる。謎の多い月見野さんの後をつけていた不動くんは、彼女が悪魔だと知ってしまう。
トラックに轢かれそうなところを謎多きクラスメイトの月見野さんに助けられた不動リョウくん。
お礼と差し入れのために月見野さんを追うと告白シーンに紛れ込んでしまい、
「悪魔でも愛してくれますか」と問われる。
告白相手が騒ぎ出したので月見野さんは忘却の魔術を飛ばすが、リョウくんにだけはなぜか通用しない。
怖い顔で敬遠されつづけていわゆるぼっちのリョウくんは、魔術をも跳ね飛ばしてしまう体質のようだ。
テンパって「ペットになる」隷属魔術を飛ばすも、やはり弾かれてしまう。
無邪気なリョウくんの言葉に月見野さんが絆されそうになっているところに、
先ほどの隷属魔術が頭上から…
月見野カルマさんはあろうことか、人間のリョウくんのペットになってしまったのです。