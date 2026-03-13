音楽サバイバル番組「ゲンエキカオウ〜歌姫〜」BSフジで独占放送決定 審査員に岩橋玄樹・Novelbright竹中雄大ら
【モデルプレス＝2026/03/13】BSフジテレビでは、3月29日夕方5時より音楽サバイバル番組「ゲンエキカオウ〜歌姫〜」が独占放送されることがわかった。
【写真】人気音楽サバイバル番組、17人の挑戦者
韓国でヒットした音楽サバイバル番組「現役歌王」。日本でも男性版が制作され、2025年に大きな話題となった番組が女性版となって帰ってきた。17人の挑戦者の中から、日本最強の女性ボーカル7人を決定。選出された「日本代表TOP7」は「2026 日韓歌王戦」で韓国の精鋭7人と激突する権利を手にする。果たして、韓国のトップボーカルと渡り合う“日本最強の7人”は誰になるのか。ジャンルもキャリアも一切不問-歌への情熱だけを武器に戦うサバイバルオーディション番組である。
実力派ボーカリストを排出した「現役歌王」は、TVerで登録者7万人以上を集めるなどのヒットを記録。その熱狂を受け、「ゲンエキカオウ〜歌姫〜」の参加者募集には数百人が応募し、約40倍という高い競争率を記録した。
単独MCを務めるカンナムのほか、審査員には「現役歌王（男性版）」で優勝し、韓国での独占ライブが完売するなど話題となっているNovelbrightのボーカリスト・竹中雄大も参加する。「2026 日韓歌王戦」の審査員は後日発表される。（modelpress編集部）
東亜樹／荒川夏蓮／石田十和子／一華ひかり／下北姫菜／永井愛実／治田みずき／三阪咲／aika／BON.井上／ERINA／Kotona／mahina／Natalia D／RUAN／Sanghee／TAE LEE（50音順）
カンナム／チェ・スホ／南野陽子／ハシヤスメ・アツコ／岩橋玄樹／竹中雄大
【ゲンエキカオウ〜歌姫〜】
初回：3月29日（日）17：00〜18：40
＃2：4月12日（日）13：00〜14：55
＃3：4月19日（日）13：00〜14：55
【2026 日韓歌王戦】
＃1：4月26日（日）13：00〜14：55
＃2：5月3日（日）13：00〜14：55
＃3：5月10日（日）13：00〜14：55
＃4：5月17日（日）13：00〜14：55
＃5：5月31日（日）13：00〜14：55
最終回：6月7日（日）19：00〜21：00
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気音楽サバイバル番組、17人の挑戦者
◆「ゲンエキカオウ〜歌姫〜」とは？
韓国でヒットした音楽サバイバル番組「現役歌王」。日本でも男性版が制作され、2025年に大きな話題となった番組が女性版となって帰ってきた。17人の挑戦者の中から、日本最強の女性ボーカル7人を決定。選出された「日本代表TOP7」は「2026 日韓歌王戦」で韓国の精鋭7人と激突する権利を手にする。果たして、韓国のトップボーカルと渡り合う“日本最強の7人”は誰になるのか。ジャンルもキャリアも一切不問-歌への情熱だけを武器に戦うサバイバルオーディション番組である。
単独MCを務めるカンナムのほか、審査員には「現役歌王（男性版）」で優勝し、韓国での独占ライブが完売するなど話題となっているNovelbrightのボーカリスト・竹中雄大も参加する。「2026 日韓歌王戦」の審査員は後日発表される。（modelpress編集部）
◆挑戦者
東亜樹／荒川夏蓮／石田十和子／一華ひかり／下北姫菜／永井愛実／治田みずき／三阪咲／aika／BON.井上／ERINA／Kotona／mahina／Natalia D／RUAN／Sanghee／TAE LEE（50音順）
◆審査員
カンナム／チェ・スホ／南野陽子／ハシヤスメ・アツコ／岩橋玄樹／竹中雄大
◆放送概要
【ゲンエキカオウ〜歌姫〜】
初回：3月29日（日）17：00〜18：40
＃2：4月12日（日）13：00〜14：55
＃3：4月19日（日）13：00〜14：55
【2026 日韓歌王戦】
＃1：4月26日（日）13：00〜14：55
＃2：5月3日（日）13：00〜14：55
＃3：5月10日（日）13：00〜14：55
＃4：5月17日（日）13：00〜14：55
＃5：5月31日（日）13：00〜14：55
最終回：6月7日（日）19：00〜21：00
【Not Sponsored 記事】