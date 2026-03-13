ガラタサライvsリバプール スタメン発表
[3.10 欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦](トルコ・テレコム・アリーナ)
※26:45開始
<出場メンバー>
[ガラタサライ]
先発
GK 1 ウグルカン・チャクル
DF 4 イスマイル・ヤコブス
DF 6 ダビンソン・サンチェス
DF 42 アブドゥルケリム・バルダクチ
DF 90 ウィルフリード・シンゴ
MF 8 ガブリエル・サラ
MF 34 ルーカス・トレイラ
MF 53 バリシュ・ユルマズ
MF 77 ノア・ラング
MF 99 マリオ・レミナ
FW 45 ビクター・オシメン
控え
GK 12 バトゥハン・セン
GK 19 ギュナイ・ギュベンチ
DF 17 E. Elmalı
DF 23 カーン・アイハン
DF 93 サシャ・ブイ
MF 20 イルカイ・ギュンドアン
FW 7 ロランド・サライ
FW 9 マウロ・イカルディ
FW 10 レロイ・サネ
FW 11 Y. Akgün
FW 21 アフメド・クツク
FW 22 ヤセル・アスプリージャ
監督
オカン ブルク
[リバプール]
先発
GK 25 ギオルギ・ママルダシュビリ
DF 2 ジョー・ゴメス
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 6 ミロシュ・ケルケズ
MF 7 フロリアン・ビルツ
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 11 モハメド・サラー
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 22 ウーゴ・エキティケ
控え
GK 28 フレディ・ウッドマン
GK 74 K. Miściur
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 30 ジェレミー・フリンポン
DF 65 A. Nallo
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 42 トレイ・ナイオニ
MF 68 K. Morrison
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 73 リオ・ングモハ
監督
アルネ・スロット
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります