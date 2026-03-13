この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家のひらい先生氏が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「【知らないとまずい】LINEの“セキュリティ落とし穴”5選」という動画を公開した。意図せず知らない人に友だち追加されたり、電話番号でアカウントを検索されたりするリスクを防ぐために、見直すべきLINEのセキュリティ設定について解説している。



動画でひらい先生氏がまず指摘したのは、「友だちへの追加を許可」という設定項目である。この設定がオンになっていると、自分の電話番号を保有している他のLINEユーザーが、自動で友だち追加したり、電話番号検索で自身のアカウントを発見したりすることが可能になるという。これにより、面識のない人物から友だち追加される可能性があると氏は説明する。



ひらい先生氏は、「勝手に追加されたくないなとか思った」場合には、この設定をオフにすることを推奨している。氏自身も、この設定はオフにしていると明かした。設定をオフにすることで、電話番号を通じた意図しないつながりを未然に防ぐことができる。



続いて、2つ目の設定として「IDによる友だち追加を許可」についても解説。これらのセキュリティに関する設定は、LINEのホーム画面右上にある歯車マークの「設定」から、「プライバシー管理」の項目で確認・変更できると説明した。



紹介された設定を見直すことで、身に覚えのない友だち追加やアカウント検索のリスクを減らし、より安心してLINEを利用できる。自身のプライバシーを守るためにも、一度設定を確認してみてはいかがだろうか。