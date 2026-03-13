松本が1人遅れてマイアミに合流

野球日本代表「侍ジャパン」は12日（日本時間13日）、準々決勝に向けて、試合が行われるローンデポ・パークで練習を行った。11日のチャーター便に乗っていなかった松本裕樹投手（ソフトバンク）が遅れてチームに再合流。不在を案じていたファンも、中継ぎエースの無事な姿に安堵していた。

侍ジャパンは1次ラウンド・プールC最終戦となった10日のチェコ戦に9-0で快勝。試合後にナインはマイアミへ移動したが、松本は別の便での移動となった。

右腕は全体練習に、グラブを持ってグラウンドに姿を見せた。東京で行われた1次ラウンドでは、7日の韓国戦の8回に4番手として登板し、1回1失点で勝利に貢献した。

無事にマイアミで合流を果たした右腕にファンも一安心。「何があったの!?」「めっちゃホッとした」「日本の鍵を握ってると思うからよかった」「ヒヤヒヤしたよ」「心配させやがって……」「無事で良かった」「けがじゃなくてよかった……」と、大一番を前に胸をなで下ろすコメントが相次いでいた。（Full-Count編集部）