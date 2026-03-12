カブスの鈴木誠也（31）へ向けられた、広島東洋カープ時代おなじみの「スクワット応援」が、国際舞台であらためて注目を集めている。MLBやNPBのオリックスでかつて活躍したアダム・ジョーンズ（40）が3月8日、自身のInstagramで東京ドームの熱気あふれる観戦動画を公開。MLB Japanも3月10日にXで「世界が注目」と発信し、日本時代の応援歌と独特の応援スタイルが、海外にも強いインパクトを残している。

アダム・ジョーンズが公開した動画では、東京ドームのスタンドが鈴木の応援に合わせて大きく揺れ、ファンが立ったり座ったりを繰り返しながら一体感たっぷりに盛り上がる様子が映し出されている。ジョーンズも笑顔でその輪の中に溶け込み、球場全体の高揚感を楽しんでいる雰囲気。MLB Japanが投稿した映像では、タオルを掲げて全身で声援を送るファンの姿も切り取られており、日本ならではの応援文化の迫力がまっすぐ伝わってくる。

【画像】東京ドームのスタンドで笑顔を見せるアダム・ジョーンズ（画像はAdam Jones公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「アダムジョーンズやん」「日本の応援歌楽しんでる」「他球団ファンもスクワット応援してくれるの嬉しい」「めっちゃ嬉しいやつやんこれー」といった驚きの声が寄せられている。