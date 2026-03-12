エンゼルス・菊池雄星投手が、まさかのバラエティー番組に“ＶＴＲ出演”し、意外な事実を告白した。

１１日に放送されたＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・午後１０時）だ。この日は「ＷＢＣ開幕記念ＳＰ」と題し、ＷＢＣ開幕を記念して野球系の説や企画を再調査した。

その一つが「人生で一度もホームラン打ったことないプロ野球選手などいない説」。２０１６年２月２４日に放送した説だ。柵越えホームランのみ（ランニングホームランを除く）で、公式戦に限定して調査した。

西武に所属していた当時２４歳の菊池が取材を受けた。番組スタッフが「水曜日のダウンタウンという番組なんですけども」と話しかけると、菊池は「毎週録画してます。僕あんまりテレビで一人で見てて笑うことってないんですけど、水曜日のダウンタウンだけは声出して笑ってます」と、水ダウのファンであると話した。

スタッフが「プロに入ってホームランを打ったことは？」とたずねると、菊池は「ないです」と即答。過去にさかのぼり「高校の時も打ったことないですね。バッティング練習に参加したことがあまりなくて」「中学もゼロです。中学の時もピッチャーメインの練習だったんで」「小学校のころは、打ったことないですね」と、生涯でホームランを打ったことがないと明かした。

菊池は「みんなピッチャーでエースで４番って人が多いんで、僕は結構、恥ずかしいっていうか。打ったことないんで。３年間バントしかしてなかったので」と語った。

ネットは「打つ雰囲気あるのに」「菊池雄星は１回もホームラン打ったことないのか」「今やバリバリのメジャーリーガー且つ侍ジャパンの菊池雄星投手ホームラン打った事が無い！？」とびっくり。また「まさかの菊池雄星」「菊池雄星って水ダウの大ファンだったの？」「水ダウに２４歳の雄星が！」「埼玉西武ライオンズ時代の水ダウ大好き菊池雄星さん」「若かりし頃の菊池雄星のインタビュー映像もめっちゃ貴重やったなあ（菊池が好きな番組が水ダウなのがまた…ｗ）」「菊池雄星２４歳時代の映像ってことは１０年前の再放送かこれ」と多くの反響が寄せられた。