TBS系バラエティー『水曜日のダウンタウン』（毎週水曜後10：00）などを手がけるプロデューサーの藤井健太郎氏が15日、自身のXを更新。WBC準々決勝で日本がベネズエラに負けたことについて言及した。【画像】『正解は一年後』でまさかのゲーム製作…ファミコン風なゲーム『あつしの名探偵』のプレイ画像藤井氏は、敗戦から数分後にXを投稿。「残念。たしか『クイズ☆正解は一年後』での予想も全チーム不正解」と、年末恒例の