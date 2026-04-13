４月11日、私はロンドンのエミレーツで開催されたプレミアリーグ第32節、アーセナル対ボーンマスの試合を取材した。現在、プレミア首位に立つアーセナルにとって、タイトルレースの行方を左右しかねない一戦だ。勝てば９ポイント差の２位マンチェスター・シティにプレッシャーをかけられる。アーセナルは直近のチャンピオンズリーグ準々決勝・第１レグのスポルティング戦に１−０で勝利。しかし国内ではカラバオカップ決勝で