東京都内で今年に入ってからの「はしか」の患者が100人を超えました。すでに去年1年間の3倍を超えていて、100人を上回るのは、2019年以来7年ぶりです。東京都はきょう（13日）、今年のはしかの患者数が109人になったと明らかにしました。1週間前の6日と比べて38人増え、感染の拡大が続いています。新たに感染が確認されたうちの1人は、今月6日と8日に練馬総合病院を訪れていて、不特定多数の人と接触した可能性があるということで