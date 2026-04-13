dinosは、医療用レベルまで精練した脱脂綿とガーゼを使った肌にやさしい寝具「パシーマEX」シリーズのdinos限定新商品として、ハート型のキルトが特長の寝具「パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キルト」を企画・開発し、4月10日から「ディノス オンラインショップ」で先行発売した。5月27日には同商品を掲載した同社の基幹カタログ「dinos」2026夏号を発刊し、配布を開始する。「パシーマEXシリーズ “Beloved”ハート柄キル