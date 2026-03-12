バーガーキング®でもファンが多い“ワンパウンダーシリーズ”。ビーフパティが4枚入っており、直火焼きの100％の香ばしくジューシーなおいしさが堪能できるシリーズです。

そんなワンパウンダーシリーズから、「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」が期間限定・数量限定で登場。

超大型チーズバーガー「イエティ」が変化したこのバーガー。ビーフパティ4枚、ゴーダチーズ4枚、濃厚なホワイトチーズソースに、ベーコン4枚とケチャップを組み合わせた食べ応え抜群な超大型チーズバーガーです！



見てくださいこの厚み！ビーフパティ4枚の存在感がすごいです。

ほかのバーガーは300ｇ前後ですが、今回の総重量は543ｇです。これがバーガーキング®さんの本気の重みだ…。

ちなみに注文の際はレジで「ハーフカット」とオーダーすると、最初から半分切った状態で出してくれておすすめです。持ちやすいのはもちろんですが、肉汁とチーズのおいしさがたっぷり感じられる真ん中から食べることができます。

それでは気になる味を実食。超巨大バーガーのインパクトが大きい「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」ですが、シンプルにお肉のおいしさががっつり。

これだけのお肉が入っているのに飽きない味になっているのがすごい。ホワイトチーズソースが絡んだ肉汁のうま味が口の中で広がって、中毒的なおいしさです。

気になるカロリーですが、なんと1713kcalです…！これはもう仕方ない！（笑）

むしろ、こんなご馳走を両手でがっつり持って食べられるのがありがたいとすら思いました。

また、「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」を購入すると「オリジナルステッカー」を数量限定（※無くなり次第終了）でもらえます。ファンの人はぜひゲットしてくださいね。

顎が疲れるくらいお腹いっぱいバーガーを食べる幸せ…ハーフでシェアしても十分楽しめるので、気になる人はぜひ食べてみてくださいね。

■「アルファキング・イエティ ザ・ワンパウンダー」

販売期間：2026年3月13日（金）〜

取扱店舗：全国のバーガーキング®店舗（一部店舗を除く）

価格：単品 2390円、セット 2690円

標準製品重量：1個あたり543g

エネルギー：1個あたり1713kcal

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となります。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

Text：のじょ



