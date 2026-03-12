強盗事件を自作自演したとして先月１９日に逮捕された西村山広域行政事務組合の消防職員の男が、偽計業務妨害の罪で起訴されました。

【写真を見る】「80万円狂言強盗」自分で手足を縛り、強盗事件を演じた消防職員の男を起訴 偽計業務妨害の罪（山形）

偽計業務妨害の罪できのう起訴されたのは、寒河江市柴橋に住む西村山広域行政事務組合消防本部の朝日分署長の男です。

警察によりますと、男は、先月１８日、大江町で工事をしていた作業員に「強盗にあった」「２人組から逃げてきた」などとウソを言って１１０番通報をさせ、警察の正常な業務の妨害をしたとされています。

■手足をひもで縛った状態で...

男は当初、手足をひもで縛った状態で助けを求め、警察には「刃物のようなものを突きつけられ、現金８０万円を奪われた」と説明していました。

警察によりますと男の話に不審な点があるため問いただしたところ、ウソであることを自白したということです。

一連の捜査では警察官およそ１７０人が現場の臨場や犯人の行方を探すなどし、付近で検問が行われるなどしていました。

男は先月１９日に逮捕後、２０日に山形地検に身柄が送られていて、きのう偽計業務妨害の罪で起訴されました。

男は今後、裁判で裁かれることになります。