スカパラ、Wゲスト参加の新曲「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」がTVアニメ『ねずみくんのチョッキ』主題歌に決定
東京スカパラダイスオーケストラが、TVアニメ『ねずみくんのチョッキ』の主題歌に新曲「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」が起用されたことを発表した。
4月4日9時30分より放送されるTVアニメ『ねずみくんのチョッキ』は、1974年に刊行された「ねずみくんの絵本」シリーズを原作とし、52年の歴史の中で初のTVアニメ化となる。
原作の魅力や世界観を表現した本楽曲は、NARGO（Trumpet）が作曲、谷中 敦（Baritone sax）が作詞を担当。ボーカルは茂木欣一（Dr）・ムロツヨシが務め、さかなクンがソプラノサックスで参加している。日常の中で相手を思いやる気持ちや小さな体ながら誰よりも優しい心を持つねずみくんの姿を通して、子どもたちの心の成長に寄り添うアニメの世界観にぴったりの1曲になっているという。
また、本楽曲の一部を使用したPVも公開された。楽曲から伝わるワクワクとした高揚感と、柔らかに動くねずみくんたちの姿を一足早く楽しむことができる映像に仕上がっているとのことだ。
◆ ◆ ◆
◾️東京スカパラダイスオーケストラ 谷中 敦 コメント
今回『ねずみくんのチョッキ』のために歌詞を書かせて頂きました。
突然話が逸れますが、自分は身長が高く産まれ育ったために、態度が大きいと見做されることも多く、横柄に思われることもあった反面、みんなに期待される自分でいようと、周りの人々に楽しんでもらえるようにスケール大きめに自分の外見に見合う自分を演じてきたように自分自身では思っています。
ほんとはとっても小さく考えて小さく行動することが自分にとっての幸せだったりします。要するにでっかい図体なのに中身はちっぽけで臆病ということですね。『ねずみくんのチョッキ』から人それぞれの大きさの違いについて考えるうちに、人から感じる温度差、スピード感の違いによる疎外感、世界の捉え方のちがいから感じる誤解などについて考えつつ、それをみんなで笑いあって生きていく世界を想像しつつ歌詞を書き上げました。どんなに小さくても決して人を傷つけず、ながーく続く幸せが最高と思います。どうか、それを分かってくれる友だちをたくさんつくっていってくださいね。
長文読んで頂いてありがとうございます。
『グッドラック！マイフレンド』
とにかく楽しんで頂けたら幸いです。
◆ ◆ ◆
◾️東京スカパラダイスオーケストラ 茂木欣一 コメント
半世紀以上の歴史を持つ絵本『ねずみくんのチョッキ』。
その初TVアニメーション化に際し、僕たち東京スカパラダイスオーケストラが主題歌を担当することになりました。
何という光栄でしょう！！期待に応えるべく、じっくりとリハーサルを重ねて完成させたのが “グッドラック！マイフレンド” です。
レコーディングにはムロツヨシさん・さかなクンを招き、笑顔いっぱい賑やかな雰囲気で行われました。
これぞスカパラと言うべきホーンアレンジとリズムの躍動感。
ボーカルはムロさんと僕。そして、さかなクンの存在感！もう、誰もがワクワクして口ずさめる楽曲になったと思っています。
なかえよしを先生、番組スタッフの皆さん、これから『ねずみくんのチョッキ』に出会うすべての方々に喜んでいただけたら幸いです。
素晴らしい機会を本当にありがとうございました。放送開始を心より楽しみにしています。
◆ ◆ ◆
◾️ムロツヨシ コメント
『ねずみくんのチョッキ』の主題歌を歌いませんか？
東京スカパラダイスオーケストラさんがまた何かを言い出した。いや、言ってくれている。即答で「やります、やらせてください」
『ねずみくんのチョッキ』の絵本の世界がテレビの世界でどう表現されて、どんな風に歌も皆さんのお耳に届くのか。
そしてたくさんのお子たちに見ていただける喜び。
みなさん、どうか楽しみに待っててください。
ムロツヨシ嬉しいです！！！
◆ ◆ ◆
◾️さかなクン コメント
㊗ 『ねずみくんのチョッキ』ギョ十（50）周年&NHKさまのアニメ放送&グッドラック
心より、おめでとうギョざいます‼︎
なかえよしを先生と上野紀子先生に、心から大漁のお祝いと感謝の気持ちで東京スカパラダイスオーケストラの皆さまとギョ一緒にさかなクンもねずみくんになりきってグッドラックの曲を声とソプラノサックスちゃんで参加させていただきました‼︎
日本中〜世界中でレッツ・ギョーグッドラック♫
◾️「グッドラック！マイフレンド feat.ムロツヨシ & さかなクン」
作詞：谷中 敦
作曲：NARGO
編曲：東京スカパラダイスオーケストラ
歌：ムロツヨシ, 茂木欣一
ソプラノサックス：さかなクン
◾️タイアップ／TVアニメ『ねずみくんのチョッキ』
放送：NHK Eテレ
毎週土曜日 あさ9:30〜
2026年4月4日 放送開始予定
▼キャスト
津田健次郎
能登麻美子
▼製作情報
原作：なかえよしを・上野紀子 「ねずみくんの絵本」シリーズ（ポプラ社刊）
監督：はばら のぶよし
キャラクターデザイン・CGディレクター：安田兼盛
制作：株式会社Creadom8
企画/製作：株式会社ポプラ社
▼WEB
アニメ公式サイト：https://www.poplar.co.jp/pr/anime-nezumikun/
アニメ公式X：https://x.com/nezumikun_anime
◾️”VS.シリーズ”オリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』
発売日：2026年3月18日（水）
予約購入：https://tokyoska.lnk.to/20260318_AL
配信予約：https://tokyoska.lnk.to/20260318_ST_DL
◾️＜東京スカパラダイスオーケストラ『［SKA］SHOWDOWN』＞
会場：東京ガーデンシアター
公演日：2026年3月31日（火）
公演時間：開場 17:00／開演 18:00
詳細：https://tokyoska.net/live/live.php?id=1114761
