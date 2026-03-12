【スライムういろう】 3月12日 発売 価格：972円（1箱3個入）

青柳総本家は、スクウェア・エニックスのAndroid/iOS用位置情報RPG「ドラゴンクエストウォーク」とのコラボレーション商品「スライムういろう」を本日3月12日より期間限定、数量限定で販売する。価格は1箱3個入で972円。販売期間は6月14日まで。なお、青柳総本家オンラインストアでは同11時より販売開始となる。

「スライムういろう」は「ドラゴンクエストウォーク」に登場する“おみやげ”を実際に作って再現する「リアルおみやげプロジェクト」の第4弾として、期間限定で発売された。今回、「ドラゴンクエストウォーク」6.5周年を記念して、販売されることとなった。なお、青柳総本家 エスカ直営店、大須本店以外は3月14日以降順次発売となる。

オンライン販売、店頭販売ともに1日の販売数には限りがあり、無くなり次第、当日販売分終了。また商品が無くなり次第、販売終了となる。

【「スライムういろう」商品詳細】

価格：972円

容量：1箱3個入

賞味期限：製造日より20日間

販売期間：3月12日～6月14日

※青柳総本家 エスカ直営店、大須本店以外は14日以降順次発売

【販売店舗】青柳総本家3店舗（大須本店、エスカ直営店、ジェイアール名古屋タカシマヤ店）、PLUSTA名古屋中央店、PLUSTA Gift名古屋中央、PLUSTA名古屋桜通南、PLUSTA名古屋太閤北、PLUSTAGift名古屋北待合、PLUSTA Gift名古屋南待合、PLUSTA Gift カルミア店、PLUSTA豊橋幹線改札口、PLUSTA三河安城、プレシャスデリ＆ギフト金山、中部国際空港 銘品館、ANA FESTA中部店、県営名古屋空港スカイショップ翼、名古屋城内2店舗(正門横売店、内苑売店)、刈谷ハイウェイオアシス、豊田上郷SA上り、新東名岡崎SA、イオン大高店、イオンスタイル(ナゴヤドーム前、ワンダーシティ、長久手、熱田、名古屋則武)、アピタ西尾店、トヨタ生協共同組合 メグリア本店、あつた小町 by Pare Marche

※オンライン販売、店頭販売とも、1日の販売数には限りがございます。無くなり次第、当日販売分終了となります。

※商品が無くなり次第、販売終了となります。

※販売期間は予告なく変更となる場合があります。

※将来再販売する可能性があります。

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX