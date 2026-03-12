「天皇皇后両陛下ならびに、愛子内親王殿下がお出ましになります」。熱気に包まれた超満員の東京ドーム。冒頭のアナウンスと同時に、バックスクリーンの巨大画面に愛子さまのお姿が映し出されると、場内には地鳴りのような歓声と拍手が沸いた──。

【写真】ブルーの“リンクコーデ”でWBCを観戦される天皇ご一家、愛子さまはボブヘアにイメチェン。他、一般参賀で国民に手を振られる天皇ご一家と秋篠宮ご一家なども

3月8日の夕刻、天皇ご一家は野球の国際大会「WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」の日本対オーストラリアの試合を観戦されるため、東京ドームに足を運ばれた。

「野球の"天覧試合"が行われるのは、1966年、昭和天皇と香淳皇后が、来日したロサンゼルス・ドジャースと日本代表との一戦をご覧になって以来、実に60年ぶりです。貴賓席には、前回大会で侍ジャパンを世界一に導いた栗山英樹元監督も着席。ご一家の説明役を務めました」（皇室記者）

世界最大級の動画配信サービス・Netflixで独占配信されている今回のWBC。世界中の視線を集めた愛子さまはこの日、目を見張るような鮮やかな"変貌"を遂げられていた。

「愛子さまは、3年近くかけて腰のあたりまで伸ばしていた髪をバッサリとカットし、ロングからボブに"イメチェン"されていたのです。愛子さまがここまでガラリと髪形を変えられたのは、2023年8月、那須御用邸でのご静養のとき以来です。

当時、愛子さまは那須での取材の際、その変化に驚いた記者たちの問いかけに"首が据わらないって感じです"とお茶目に笑っていらっしゃいました。WBCに合わせて髪形を一新されたようですが、ここ最近で何か大きな心境の変化があったのかもしれません」（皇室ジャーナリスト）

前日、前々日に行われた台湾戦、韓国戦を制し、2連勝で天覧試合を迎えた侍ジャパン。ご一家が見守る中、オーストラリア代表と白熱の接戦を繰り広げた。

「最後の1球まで目が離せない緊迫したゲームでしたが、1点差で見事に勝利を収めました。愛子さまは試合中、珍しいメガネ姿で選手たちを食い入るようにご覧になり、チャンスで大谷翔平選手（31才）が凡退した際には、雅子さまと顔を見合わせ"惜しい！"と肩を落としていらっしゃいました」（試合を観戦した客）

試合中、愛子さまは栗山氏に何度も質問を重ねられていたという。

「愛子さまは"どうやったらちゃんと打てるようになるんですか""どんな練習をしたらいいんですか"など、選手と同じ目線に立った質問をされていたそうです。さらに、"チェンジアップの握り方は"と、質問は変化球の投げ方にまで及んだとか。かねて野球好きで知られる愛子さまですが、こうした質問内容からは、何事にも好奇心旺盛で対面される人への敬意を欠かさない、愛子さまのお人柄や姿勢が浮かんできます」（前出・皇室記者）

試合後、ご一家が退場されるアナウンスが流れると、球場は大きな歓声と拍手に包まれたという。

「愛子さまは弾けるような笑顔で、奮闘した選手たち、そして観客に長い間手を振っていらっしゃいました。選手たちはグラウンドに整列し、脱帽して愛子さまのいらっしゃるスタンドを見上げ、ご一家が完全に退場されるまで見送っていました。

通常、負けたチームはすぐにロッカーへ移動するものですが、オーストラリアの選手たちもご一家を見つめ、しばらくグラウンドに残っていた。まるで球場全体がひとつになったような空気に包まれていました」（前出・皇室記者）

※女性セブン2026年3月26日・4月2日号