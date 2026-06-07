◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ(7日、東京ドーム)ロッテ・安田尚憲選手が9回2アウトの場面で、同点ソロを放ちました。対したのは巨人の守護神ライデル・マルティネス投手。ロッテ打線は2アウトまで淡々と追い込まれます。それでも2アウト走者なしの場面で打席に向かった安田選手は2ボールからの3球目、高めのストレートをとらえ、ライトスタンドに飛び込む同点ソロとしました。安田選手が打席あがると、より一層声をあげ声援