◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人２―２ロッテ＝延長１２回＝（７日・東京ドーム）巨人の松本剛外野手が「２番・中堅」で先発出場し、５打数２安打１打点と躍動した。好調のバットマンが新たな引き出しを開けた。１―１の７回２死三塁で「裏で練習していることだった」と左足を上げずにタイミングを取るノーステップ打法を披露。５球目の低めスライダーを捉えて左前に運び、貴重な勝ち越し点をもたらした。３回無死一塁