日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）巨人・中山礼都外野手が２安打を記録し、自身初の５打点と躍動した。５月３１日・日本ハム戦以来４試合ぶりのスタメン出場。５回１死一、三塁で先制の左犠飛を記録すると、３―０の６回２死満塁では左翼フェンス直撃の走者一掃３点二塁打を放った。７―０の８回１死一塁では右中間へ適時打をマークした。お立ち台に上がると、「温大さん（井上）から