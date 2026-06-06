◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人8ー2ロッテ（5日、東京ドーム）今季5勝目、プロ初の完投勝利を挙げた巨人の井上温大投手が喜びのコメントをしました。この日の井上投手は5回まで無安打投球。9回2アウトまで無失点の好投を披露し111球、7奪三振、2失点でプロ初の完投勝利を挙げました。チームの4連勝に貢献した井上投手は完投勝利について「1試合を完結させられたというのはすごく自分の自信になりました。長いイニング投げることが先