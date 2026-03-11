2種類のフードを分けてあげられるタイマー式自動給餌器 - エレコム
エレコムは3月10日、ペットの犬や猫に2種類のフードをあげられるタイマー式自動給餌器「PET-AF08WH」を発売した。点灯実勢価格は9,980円前後の見込み。
PET-AF08WH
左右独立タンクを備えた自動給餌器。左右それぞれのタンクで給餌時間や量、回数を設定でき、例えば左タンクに主食、右タンクにおやつや栄養補助食を入れるなどして、2つの食事を組み合わせるなどの対応が可能。
給餌は1日最大6回までで、給餌時間・回数はタイマーで設定できる。給餌量は1〜12ポーションまで設定可能。1ポーションはR（約11gプラスマイナス3g）、L（約15gプラスマイナス3g）。タンク容量は左右合わせて4L。
フードボウルを床から高い位置に配置することで、食べこぼしや吐き戻しを予防する自然な姿勢で食事できる。フードボウルはステンレス製。
電源は専用ACアダプター（AC100〜240V DC5V/1A、USB-Cポート経由）と乾電池（単3形アルカリ電池×4本）の両方に対応する。
本体サイズは幅230mm×奥行207mm×高さ364mm。重さは約1.3kg。
