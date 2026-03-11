飲食店での食事を終えた後に「ごちそうさま」と言うか言わないかに対して、独特な持論を展開した実業家のポストが物議を醸している。

「物議を醸しているのは『ネクストレベルホールディングス』代表取締役で実業家の、河原由次氏のポストです。河原氏は3月9日、Xで《ランチ行って思ったこと。店を出るときみんな普通に「ごちそうさまでした」「ありがとうございます」「美味しかったです」って言う。》と切り出すと、《でも普通に考えたら 俺たちお店に ご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる。むしろ店側からしたら「食べに来てくれてありがとうございます」やろ。》と持論を展開。そして、《この感覚、俺がおかしいのか?》とつづりました。

このポストは、11日現時点で556万回を超えるインプレッションを記録。批判意見も多く寄せられたことを受けて、河原氏は別のポストで説明を補足し、ごちそうさまではなく、『美味しかったです』と言うとして、お金を払っているので『ご馳走』にはなっていない、でも、美味しい料理を出してくれたことにはちゃんと敬意を払う、という主張をしています」（スポーツ紙記者）

そんななか、河原氏の最初のポストに異論を唱えたのが、お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢だ。

「真栄田さんは、同日、Xに河原氏のポストを貼りつけ《良い悪いはない。》とバッサリ。そして、《理屈か、気持ち、どちらで生きてるかだよね。》と続けたうえで《ただ、この方に、読んでくれた人達のおかげで収益があるなら、読んで下さりありがとうと言ったら?と伝えたら、怒りそう》と、つづりました。

すると、今度は河原氏が、真栄田さんのポストを貼りつけ《勘違いしてる人多いけど俺、X収益化してない。インプで1円も貰ってない。ただ疑問書いただけだ。》と切り出すと、真栄田さんに向けて《そして、あんた芸人やろ。Xで語ってバズらせる前に人笑わせろ》と反撃したのです」（同前）

突如、勃発した実業家とお笑い芸人のバトル。今度は真栄田が、再び河原氏のポストを貼りつけ《やっぱりこの方、怒っちゃいました。》と投稿。《この方の理屈だと、自分に意見したのが、お医者さんなら、「あんた医者だろ、語る前に手術しろ」ラーメン屋さんなら、「あんたラーメン屋さんだろ、語る前にラーメン作れ」高橋名人なら、「あんた高橋名人だろ、語る前に16連射しろ」そしてそもそも、ご本人が経営者だから、「ご馳走様言う言わないの前に、経営しとけ」です。》と語ると、《どんな職業だろうと関係なく、語るだろ笑》と返し、泥仕合の様相となっている。

「河原氏は、これに対しても反論していますが、X上では《金払ってんだから店に感謝の気持ち伝える必要ないとか言っといて、無料で笑わせてもらおうとするなよ笑》《今のところ「真栄田さんが笑わせてる」というより、「河原さんが笑われている」だけですね》といった声が多くあがるなど、真栄田さんの言い分のほうが多く支持されている状況です。

そんな河原氏は3月7日、Xで、新幹線の中で551の豚まんを食べていたところ、ほかの乗客から注意されたことに不満を投稿しています。こちらも物議を醸していただけに、このところ、何かに噛みつく挑発的なポストを続けていることに“炎上商法”との指摘も多く寄せられているほか、自身が10日にランチ会食で予約していた飲食店から『出禁』の通達を受けたことも明かしています。Xを収益化していないとしつつ、何かにつけて挑発的な投稿を繰り返している河原氏の狙いがなんなのか、いまいちよくわからないとの指摘があります」（同前）

河原氏と真栄田のバトルは、どこに着地するのやらーー。